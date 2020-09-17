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Tekirdağ'da kayalıklara çarpan yat kurtarıldı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenip, kayalıklara çarparak yan yatan yat, vinç yardımı ile kurtarıldı.
Tekirdağ'da kayalıklara çarpan yat kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinden İstanbul'a giden yat, önceki sabah saatlerinde Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında motor arızası yapınca kaptan Galip K., demir attı. Ancak havanın rüzgarlı, denizin de dalgalı olması nedeniyle sürüklenen yat, deniz feneri mevkisinde kayalıklara çarparak yan yattı. Yatın kaptanı Galip K. ile arkadaşı Gürhan İ., Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yat kaptanı Galip K. ise verdiği ifadesinde motorun arıza yaptığını belirterek, "Çeşme'den İstanbul marinaya doğru gidiyorduk. Marmara Ereğlisi limanından mazot almak istedik. Mazotumuz çok azaldığı için motor hava yaptı ve arıza verdi. Bir süre sürüklendikten sonra kayalıklara doğru dalgalar bizi yönelttiği için acilen çapa attık. Ancak deniz zemini kumluk olduğundan çapa tutunmadı ve sürüklenmeye devam etti. Dalgalar da bizi kayalıklara oturttu" dedi.

Dalgıçların yaptığı incelemenin ardından bugün limana getirilen vinç yardımı ile yatı kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bağlanan halatlarla birlikte vincin yardımı ile kayalıklardan alınan yata deniz üzerinde geçici onarım yapıldı. Daha sonra ise yat, onarım için İstanbul'a hareket etti.

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