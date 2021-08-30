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Tekirdağ'da kaza: Şehit anne ve babası ile 6 kişi yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılardan İsa Kuru (72)  ile eşi Gülen Kuru'nun (71) Şehit Er Mümin Kuru'nun anne ve babası olduğu belirtildi.
Tekirdağ'da kaza: Şehit anne ve babası ile 6 kişi yaralı

Kaza, gece saatlerinde Tekirdağ-Malkara kara yolunun Çavuşköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapmak isteyen İsa Kuru'nun kullandığı 59 LN 904 plakalı otomobil ile İbrahim Ünlü (48) yönetimindeki GE-FC-1110 Almanya plakalı otomobil çarpıştı. Kazada İsa Kuru, eşi Gülen Kuru, Nefize Kuru (57) ile diğer araçtakiler sürücü İbrahim Ünlü, eşi Zeynep Ünlü (46), Yağmur Atabay (19), Emirhan Çalışkan (19) ve Yeliz Şahin (42) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

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OĞULLARI 27 YIL ÖNCE ŞEHİT OLDU

İlk müdahalenin ardından yaralılar Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İsa Kuru ile eşi Gülen Kuru'nun 1994 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen er Mümin Kuru'nun anne ve babası olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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