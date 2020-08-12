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Tekirdağ'da müteahhit, tartıştığı 3 kişiyi tabanca ile yaraladı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, müteahhitlik yapan Hikmet Y. iş yerinin bulunduğu apartmanın sakinleriyle kaçak yapı yapması nedeniyle tartıştı.
Tekirdağ'da müteahhit, tartıştığı 3 kişiyi tabanca ile yaraladı

Olay, saat 21.00 sıralarında Yenimahalle Taksim Caddesi'nde müteahhit Hikmet Y.'nin iş yeri önünde meydana geldi. Hikmet Y., apartmanın alt katındaki bürosun bulunduğu kısma apartman sakinlerinden izin almadan ayrı bir oda yaparak kullanmaya başladı. Apartman sakinleri de bu durumdan rahatsız olup, belediyeye kaçak yapı yapıldığı gerekçesiyle şikayette bulundu. 

Şikayetin ardından Hikmet Y. ile apartman sakinleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında darbedildiğini iddia eden Hikmet Y., evine giderek aldığı tabanca ile geri geldi. Hikmet Y., tabancayla tartıştığı kişilere ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Göksal Koçak (34), Yıldıray Salgın (33) ve Tunca Çağırtekin yaralandı. Hikmet Y. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saray Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Koçak ile Salgın, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 3 yaralının da durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis, kaçan Hikmet Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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