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Tekirdağ'da otomobilin çarptığı üniversiteli Semanur ağır yaralandı

Tekirdağ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Semanur Yardımcıel (18), ağır yaralandı.
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı üniversiteli Semanur ağır yaralandı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Süleymanpaşa ilçesinin Değirmenaltı Mahallesi’nde meydana geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencisi Semanur Yardımcıel, Kredi Yurtlar Kurumu’ndan çıkıp, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Fevzi A.’nın kullandığı 59 AJ 674 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan Yardımcıel, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üniversiteli Semanur, ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Semanur Yardımcıel’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yardımcıel’e çarpan otomobilin sürücüsü Fevzi A., polis tarafından gözaltına alınarak, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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