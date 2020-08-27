Tekirdağ'da Suriyeli DEAŞ şüphelisi yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, silahlı terör örgütü DEAŞ üyelerinin sosyal medya hesaplarına üye olduğu ve terör örgütünü destekleyici paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen L.E.D., operasyonla yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütüne ait suç unsuru taşıyan içeriklerin yer aldığı sosyal medyadaki sohbet gruplarına üye olan ve suç unsuru paylaşımda bulunan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşayan L.E.D.’yi (21) takibe aldı. Söz konusu sosyal medyadaki sohbet gruplarına üye olduğu ve suç unsuru taşıyan paylaşımlarının bulunduğu tespit edilen Suriye vatandaşı L.E.D.‘nin Kapaklı ilçesinde ikamet ettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcılığından alınan izinle sabaha karşı adresi tespit edilen L.E.D. kaldığı daireye operasyon düzenlenerek gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, kendisine ait cep telefonu, sim kartlar ve dijital materyallere el konuldu. Şüpheli L.E.D emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece 'DEAŞ terör örgütüne üye olmak' suçlaması ile tutuklanarak cezaevine götürüldü.