Tekirdağ'da tedirgin eden görüntü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Kavak Deresi'nin renk değiştirip, kirli akması üzerine suda ön inceleme yapıldı. Dereye içeriği belli olmayan kimyasal madde karıştığı belirlendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Kavak Deresi'nin renk değiştirip, kirli akması üzerine suda ön inceleme yapıldı. Dereye, Organize Sanayi Bölgesi TIR Garajı'nın altından geçen yağmur suyu kanallarından, içeriği belli olmayan kimyasal madde karıştığı belirlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce dereden numuneler alınıp, inceleme başlatıldı.

Çerkezköy'den geçen ve Çorlu Deresi ile birleşen Kavak Deresi, son günlerde bazı kesimlerinde kirlenerek, gri ve siyah akmaya başladı. Bunun üzerine Çerkezköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kavak Deresi'nde inceleme yaptı. Rengin bazı kesimlerde griye, bazı kesimlerde ise siyaha döndüğü suya, Organize Sanayi Bölgesi TIR Garajı'nın altından geçen yağmur suyu kanallarından, içeriği belli olmayan kimyasal madde karıştığı belirlendi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili tutanak tutarken, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine de haber verildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Vekili Kaan Sinan Tohumcu ve ekipler, Kavak Deresi çevresindeki 5 kilometrelik alanda inceleme yaparak, dereden incelenmek üzere numuneler aldı.

ANALİZ SONUÇLARI BEKLENİYOR



Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çerkezköy ilçesinde bulunan Kavak Deresi'nin renk değiştirip kirli akmasıyla ilgili yapılan yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, alınan numunelerin laboratuvarlara gönderildiği ve analiz sonuçlarının beklendiği bildirildi. Kavak Deresi ile ilgili basında çıkan haberler üzerine derede inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"11.07.2019 tarihinde Müdürlüğümüze gelen ihbara istinaden İl Müdürümüz Kaan Sinan Tohumcu nezaretinde müdürlüğümüz teknik personelince en kısa sürede olayın yaşandığı Kavak Deresi'ne intikal edilmiştir. Dere boyunca Organize Sanayi Bölgesi yağmur suyu hatları kontrol edilmiş, yağmur suyu hattına atıksu deşarjı yapabilecek işletmeler denetlenmiş, ancak haberlerde yer aldığı şekliyle beyaz renkli bir kirlilik kaynağına rastlanılmamıştır. Haber ile ilgili muhtelif görüntüler incelendiğinde olayın anlık ve geçici bir durum olduğu kanaatine varılmıştır. Ayrıca kirlilik oluşturduğu iddia edilen yağmur suyu hattından denetime ilişkin numuneler alınarak analizi yapılmak üzere akredite laboratuvarlara gönderilmiştir. Analiz sonuçlarına göre gerekli 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacağı hususu, kamuoyuna saygı ile duyurulur."