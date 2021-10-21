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Tekirdağ'da 'torbacı' operasyonlarında 18 tutuklama

TEKİRDAĞ'da, son bir hafta içerisinde polisin 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 70 şüpheliden 18'i tutuklandı.
Tekirdağ'da 'torbacı' operasyonlarında 18 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel hareket polislerinin de destek verdiği ve narkotik köpeği Larissa'nın da kullanıldığı son bir hafta içindeki operasyonlarda 100 gram eroin, 38 uyuşturucu hap, 460 gram metamfetamin, 75 gram bonzai, 950 gram esrar, 16 gram kokain, 3 ruhsatsız tabanca, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 875 TL ele geçirildi, 70 kişi gözaltına alındı.

18 TUTUKLAMA

Şüphelilerden 41'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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