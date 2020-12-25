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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 evde yapılan aramada 800 gram bonzai ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yapılan çalışmalar sonucu Çerkezköy'de yılbaşı öncesi yüklü miktarda uyuşturucunun piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, eş zamanlı düzenlenen operasyonda Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Bağlık mahallesindeki 2 evde arama yaptı. Yapılan aramada 800 gram bonzai, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 1960 lira nakit para, 2 hassas terazi ve paketlemede kullanılan kağıt parçaları ele geçirildi.

Olayla ilgili D.T., V.Y. ve Ö.A., yakalanarak, gözaltına alındı.

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