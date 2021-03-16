Tekirdağ'dan 80 ülkeye temizlik kağıdı ihracatı yapılıyor

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir firma, ürettiği temizlik kağıtlarını 80 ülkeye ihraç ediyor.

Lila Grup Ceo'su Alp Öğücü, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de fabrikalarında maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyarak üretimlerine devam ettiklerini söyledi.

Ürünlerini Türkiye'nin 81 ilinde tüketiciyle buluşturduklarını belirten Öğücü, bunun yanı sıra dünyada da önemli bir pazara sahip olduklarını ifade etti.

Dünya genelinde yılda 45 milyon ton temizlik kağıdı tüketimi olduğunu ve bu rakamın salgın sürecinde artış gösterdiğine işaret eden Öğücü, "Biz de 80 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ürünlerimiz genelde refah seviyesi, geliri ve kişi başına geliri daha yüksek ülkelerde tüketiliyor. İhracat pazarımız özellikle ABD, İngiltere, Kanada, İsrail ve Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkelerinden oluşuyor. Bu yıl ihracat hedefimiz 80 milyon dolar seviyeleri." dedi.

Öğücü, Türkiye'ye komşu ülkelere de ihracat gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Çok uzak coğrafyalara, Avusturalya'ya, ada ülkelerine kadar satış yapıyoruz. Yeni yatırımlarımızla beraber günde 200 araçlık, yılda 40 bin konteynerlik bir tedarik zincirinin çalıştığı duruma gelmeyi hedefliyoruz. Avrupa'dan Orta Asya'ya uzanan tesislerden biri olacağız." diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) her yıl yayınladığı listede ilk 200 ihracatçı arasında yer aldıklarını belirten Öğücü, ilk yüze girmek için yatırımları olduğunu kaydetti.

Öğücü, sosyal sorumluluk projelerine ve salgın sürecinde başlatılan yardım kampanyalarına da destek verdiklerini sözlerine ekledi.