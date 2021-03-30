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Tekirdağlı balıkçılar deniz salyası nedeniyle av sezonunu erken kapattı

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren deniz salyası (müsilaj) dolayısıyla bu yıl erken paydos etti.
Tekirdağlı balıkçılar deniz salyası nedeniyle av sezonunu erken kapattı

Marmara'da eylülde "vira bismillah" diyerek ağlarını denize bırakan balıkçılar, zaman zaman çok miktarda balık avladı bazen de deniz salyası nedeniyle kıyıya tekneleri boş döndü.

Ardından Karadeniz'e açılan balıkçılar, burada da balığın azalmasıyla Tekirdağ'a gelerek, av yasağının başlayacağı 15 Nisan'dan önce çalışmayı bıraktı.

Teknelerini Süleymanpaşa sahilindeki balıkçı barınağına çeken balıkçılar, ağ mesaisi yapacak.

Tekirdağ Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, deniz salyasının avcılığı güçleştirmesinden dolayı balıkçıların erken paydos etme kararı aldıklarını söyledi.

Deniz salyasının bu yıl balıkçıları mağdur ettiğini anlatan Pehlivanoğlu, "Balıkçılarımız 2 aydır salya nedeniyle avlanamadı. Bazı tekneler Karadeniz'de avcılık yaptı. Artık salya da bitecek gibi değil o yüzden balıkçılarımız erkenden kontak kapatmaya karar verdi." dedi.

Balıkçı İdris Şeremet de bu yıl sezonun iyi başladığını fakat sonradan pek verimli geçmediğini dile getirdi.

Deniz salyasının da hiç azalmadığını vurgulayan Şeremet, "Salya neden bu kadar arttı anlayamadık. Yetkililer gerekli incelemeleri yapıyor. Marmara'da iri balık var ama salyadan dolayı avlanamıyoruz. Artık ağ bakımları, motorun, teknenin bakımlarını yapacağız. Gurbetten gelen tayfalar da memleketlerine dönecekler." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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