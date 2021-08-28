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Tekirdağlı balıkçılar yeni sezonda lüfer ve palamuttan umutlu

Tekirdağ'da ağlarını onaran, motor ve radar bakımlarını tamamlayan balıkçılar, yeni av sezonunda lüfer ve palamut umuduyla 1 Eylül'de "vira bismillah" diyecek.
Tekirdağlı balıkçılar yeni sezonda lüfer ve palamuttan umutlu

Tekirdağlı balıkçılar, geçen av sezonunda müsilaj (deniz salyası) nedeniyle bir süre avcılık yapamamış ve sezonu erken kapatmıştı.

Balıkçılar bu süreçte teknelerinin bakımını ve yıpranmış ağların tamirini yaptı.

Eylül ayının başında yeni sezona "vira bismillah" diyerek başlayacak balıkçılar, ağlarını tekrar denize atıp "derya kuzuları"nın peşine düşecek.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların müsilaj nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.

Balıkçılar için bu yıl bereketli bir sezon dileyen Pehlivanoğlu, "Bu sene palamut ve lüfer iyi olacak gibi gözüküyor. Arkadaşlarımız sezona hazırlık yapıyor ve çoğu hazırlıklar tamamlanmış durumda. Geçen sezon müsilaj nedeniyle avcılık sıkıntılı geçti ama bu sezon kalmadı." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da balıkçıların denize açılmak için gün saydığını belirterek, "Teknelerimizin tamirini yaptık. Motor ve radar bakımlarını tamamladık. Ağlarımızı onardık. İnşallah palamut, lüfer ve çinekopun bol olacağı söyleniyor. Bizi mağdur eden salya artık kalmadı. Bu yıl inşallah bereketli olur." diye konuştu.

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