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Tekirdağlılar sahura bando ile uyanıyor

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa belediyesinin hem ramazan geleneğini yaşatmak hem de salgın döneminde ekonomik zorluk çeken yerel müzisyenlere destek olmak amacıyla kurduğu 120 kişilik sahur bandosu ve mehteran ekibi, halkı müzikle sahura kaldırıyor.
Tekirdağlılar sahura bando ile uyanıyor

Süleymanpaşa ilçesi Belediyesi tarafından, ramazan ayı geleneklerini yaşatmak ve salgın döneminde ekonomik zorluk çeken yerel müzisyenlere destek olmak amacıyla 120 kişilik sahur bandosu ve mehteran ekibi kuruldu. Kurulan sahur bandosu ve mehteran ekibi ilçenin çeşitli mahallelerinde sokak sokak dolaşarak halkı uyandırıp, sahura kaldırıyor. Bandonun müzikleri işleğinde uyananlar, ellerine cep telefonunu alarak hem videoya çekiyor hem de ilgi ile dinliyor.

'RAMAZANIN MANEVİYATINI YAŞATMAK İSTEDİK'

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kültürü yaşatmak istediklerini belirterek, "Ramazanda kendi kültürümüz olan, sahurlarda roman kardeşlerimizle vatandaşlarımızı hem bando eşliğinde hem de mehteran eşliğinde ramazanın belli günlerinde organizasyon yapıyoruz. Hem de kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Geçen sene de buna benzer bir çalışma yaptık, eskiden bütün sokaklarımızda davulcularımız gezerdi ama şimdi artık şehir büyüdü bütün sokakların her birini davulcuların girebilme şansı yok.

O nedenle biz en azından bu kültürün yaşaması ile alakalı ramazanın belli günlerinde hem bando ekibimizle hemd e mehteran ekibimizle şehirde atmosfer yaratmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 120 tane kardeşimiz bu etkinliklerde yer alıyor. Hem de bu pandemi şartlarında onlarda bir gelir elde etmiş oluyor. Kaymakamlığımızla birlikte organize ediyoruz bu işi de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum Allah razı olsun o kültürün yaşaması lazım. Ramazanın o buram buram maneviyat kokan ikliminde davulcular, bandocular, mehteran bence güzel bir renk katıyor. İnşallah daha güzellerini daha güzel organizasyonları bir daha ki ramazanlarda daha geniş şekilde yapabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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