TÜİK, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na sunduğu rakamlarla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, 2792 TL’nin “teklif” değil “tespit” olduğunu bildirdi.

2021 yılı ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti tespit çalışmaları sürüyor. Hükümet yetkilileri, işçi ve işveren temsilcileri ile önceki gün 3. kez biraraya gelmiş, toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu’nun sunduğu rakamlar öne çıkmıştı.

TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarını ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira, hafif işlerde çalışanlar için ise 2 bin 339 lira hesaplamıştı. TÜİK’in komisyona sunduğu bu rakamlar, kamuoyunda asgari ücret teklifi olarak algılanmıştı. TÜİK’ten düzeltme geldi.

TEKLİF DEĞİL, TESPİT

TÜİK, önceki gün yapılan toplantıda Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na sunduğu rakamlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada komisyona sunulan 2792 TL’nin “asgari ücret teklifi” değil, “teknik hesaplamalar sonucu ortaya çıkmış bekar bir işçinin asgari geçim tutarı” olduğu vurgulandı. Açıklamada “Ne asgari ücret ne de asgari ücret artış oranı TÜİK tarafından belirlenmemekte ve önerilmemektedir” denildi.

5 KAMU TEMSİLCİSİNDEN BİRİYİZ

Kanunlara göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 15 üyeden oluştuğu belirtilen açıklamada, “Bu üyelerden 5 tanesi devlet temsilcilerinden oluşmaktadır ve Türkiye İstatistik Kurumu bu daimi temsilcilerden bir tanesidir. TÜİK’in komisyondaki görevleri, ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik gelişmelere dair bir rapor hazırlamak ve komisyonun vereceği görev doğrultusunda bir işçinin gerek duyduğu kalori miktarlarını dikkate alarak farklı iş kolları için aylık ücret maliyetini çıkarmaktır. TÜİK hesaplamaları yaparken sadece bünyesinde bulunan fiyat verilerini kullanmakta ve hesaplamaları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun direktiflerine göre yapmaktadır” denildi.

Komisyon’un verdiği görev çerçevesinde TÜİK’in hesaplamalar yaptığı belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi: “Sonuç olarak TÜİK, çerçevesi, içeriği ve metodolojisi AÜTK tarafından belirlenmiş olan teknik bir hesaplama yapmaktadır. Bu hesap bir işçinin ihtiyaç duyacağı aylık toplam harcama gereksinimini göstermektedir ve bu çalışmanın sonuçları Komisyona sunulmaktadır. Ne asgari ücret ne de asgari ücret artış oranı TÜİK tarafından belirlenmemekte ve önerilmemektedir.”

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