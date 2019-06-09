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Tekme tokat dövülen taciz şüphelisi tutuklandı

Trabzon'da, sokakta kadını taciz ettiği öne sürülen, kendisini tekme tokat döven çevre sakinlerinin elinden polis tarafından kurtarılıp gözaltına alınan yabancı uyruklu Said Dubeys (27), tutuklandı.
Tekme tokat dövülen taciz şüphelisi tutuklandı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde kentin en işlek yerlerinden Uzun Sokak'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu Said Dubeys, iddiaya göre, sokakta yürüyen bir kadını elle taciz etti. Kadının çığlıkları üzerine gelen çevre sakinleri, taciz iddiası üzerine şüpheliye saldırıp, tekme tokat dövdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, Said Dubeys’i linç etmek isteyen kalabalığı biber gazı sıkarak, dağıttı. Gözaltına alınan Said Dubeys, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Said Dubeys'in dövüldüğü anlar ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde taciz şüphelisine tekme, tokat ve yumruklarla saldırıldığı görüldü.

Said Dubeys, tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, suçlamaları reddederek davranışının yanlış anlaşıldığını söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Dubeys, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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