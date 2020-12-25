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Tekne alabora oldu, içindeki 3 kişi kurtarıldı

Antalya'da alabora olan balıkçı teknesindeki 3 kişi çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Tekne alabora oldu, içindeki 3 kişi kurtarıldı

Olay, sabah saatlerinde Aksu ilçesindeki Aksu Çayı ile denizin birleştiği noktada meydana geldi. İçinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi, çay ile denizin buluştuğu noktada dalgalar nedeniyle alabora oldu. Durumu fark eden bölgedeki diğer balıkçılar, yardıma gitti. Teknedeki 3 balıkçı, başka teknelere alındı. Alabora olan tekne batarken, sağlık durumları iyi olan balıkçılar, sahile çıkartıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, kurtarıldıktan sonra evlerine dönen balıkçılara ulaşmak ve ihtiyaçları olup olmadığını tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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