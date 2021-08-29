Tekne sahibi balıkçılar bakanlıktan 'av turizmi' izni bekliyor

Dünyada yaygın olarak uygulanan balık avlama turizminin Türkiye'de de yapılması için balıkçı teknelerinin sahipleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan gelecek izni bekliyor.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye, denizlerdeki aşırı avlanmanın önüne geçebilmek ve balıkçılığın sürekliliğini sağlayabilmek için, küçük ölçekli balıkçılara balıkçılık turizmi önerdi. Bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın balıkçı teknelerine turist taşıma izni verilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin, WWF ile yürüttükleri 5 yıllık yönetim planına göre Avrupa'da yaygın görülen balık geleneksel tutma, yani pesca turizminin Türkiye'de de yapılabileceğini söyledi. Denizlerdeki paydaş sayısının arttığını anlatan Çetin, yasa dışı avcılık, askeri yasak sahalar, Foça'daki özel çevre koruma ve SİT alanları gibi etkenlerin ticari amaçlı çalışan kıyı balıkçılarını mağdur ettiğini dile getirdi. Amatör balık avlama turizm izninin ticari balıkçılara verilmesini istediklerini ifade eden Çetin, "Ticari balıkçılarımız balıkların yasak olan boy ve türlerini tutturmaya çok özen gösterir. Bugün amatör ve sportif olarak özel teknelerin yaptığı av baskısı, ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan kayıklarımız geldiği zaman ortadan kalkar. Çünkü balıkçılık turizmi denize av baskısı yaparak uygulanan bir avlanma şekli değildir. Pesca turizmi daha fazla av aracı denize koyarak av baskısı yapmak değildir. Bir balıkçı denize çıkıp ağını denize bırakır. Balıklarını toplar ama amatör kişiler ona yardım eder. Ağı ona attırırsın, öğretirsin, balığı temizler ona satarsın hatta istediği zaman da yedirirsin. Oltaya çıkmak isteyenlere misinaları sen verirsin. Oltanın boyuna, nerede, ne tür balıkları tutacağına sen karar verirsin" dedi.



'İHTİYAÇ KADAR BALIK AVLANACAK'

Balık avlama turizminin yaygınlaşmasıyla turistlerin balıkçının oltasıyla avlanabileceğini kaydeden Çetin, amatörün olta atması durumunda av baskısı oluşacağına dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Nasıl balık tuttuğumu ona gösterip, tuttuğum balığı isterse ona satarım. Benimle o gün vakit geçirdiği için bana emeğimin karşılığında bir bedel öder. Balığımı ona satabileceğim gibi, restorana götürür yediririm. Bizim istediğimiz turizm amaçlı balıkçılık. Gezi teknelerinin yaptığı 10 kişi götürüp, 10 tane olta atıp, 10'ar kilo balık tutmak değil. İhtiyaç kadar balık tutmak gerekir. Bakanlığın izin verdiği belli kiloda balık tutarak ticari avcılık yapan tekneleri de rahatsız etmeden en iyi şekilde paydaş olabiliriz. Tekneye gelen turist bir balıkçı gününü nasıl geçiriyor bunu yaşatmak amaçlanıyor."