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Tekneden mucize şekilde kurtulan aşçı Cemal o anları anlattı

SAMATYA Sahili açıklarında batan balıkçı teknesinin içinde kalan teknenin aşçısı 67 yaşındaki Cemal Tanman, o tekneden mucize şekilde kurtuluşunu anlattı.
Tekneden mucize şekilde kurtulan aşçı Cemal o anları anlattı

67 yaşındaki Cemal Tanman, 2 kişinin hayatını kaybettiği balıkçı teknesinden kurtarılma anlarını anlattı. 4 saat hiç ıslanmadan teknede yardım beklediğini söyleyen Tanman, "Ben o teknede aşçıydım. Yatıyordum. Kayık alabora olmuş. Dalgıç polis arkadaşlar gelmiş beni kurtardılar. 4 saat kaldım. Hiç ıslanmadım ayaklarım ıslandı. Neden korkayım ki? Ölümden başka çare var mı? Hiç korkmadım. Polis arkadaşlar geldi. Onlar tüple beraber bana yardımcı oldular çıkardılar. Allah razı olsun onlardan." dedi.

Tanman şöyle devam etti:

"O süreç zordu tabii ki. Uzun bir süre 4 saat. Ölen kişiler arkadaşımdı. Görmedim hiçbirini. Ben uyuyordum onlar çalışıyordu. Tüp taktılar çıkardılar beni. Görüntülerimi izledim. Hiçbir şey hissetmedim. Kaderdir dedim ne yapalım."

Denize uzun süredir ilk kez açıldığını söyleyen Tanman, "Ben çok önceden gelmiştim ama gelmiyordum uzun zamandır. Şimdi ilk defa geliyorum. Ne yapalım oldu bir defa. Olmasaydı daha iyiydi tabii." diye konuştu.

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