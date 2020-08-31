Tekneler av için denize açıldı, aileler sahilden uğurladı

KOCAELİ’nin Karamürsel ilçesine bağlı balıkçı kasabası Ereğli’de av sezonunun açıldığı 31 Ağustos gecesi hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, iskelede ailelerinin de katıldığı uğurlama töreni ile dualar eşliğinde denize açıldı.

Av sezonunun saat 00.00 açılmasıyla birlikte Marmara Denizi’ne ağ atacak olan balıkçı tekneleri, gün batımıyla beraber yapılan son hazırlıkların arından Ereğli Sahili’nden denize açıldı. Hazırlıkların tamamlanmasının hemen ardından Ereğli İskelesi’nde sezonun bereketli ve kazasız geçmesi için dualar okundu. Denize açılmak üzere teknelerinde yerini alan balıkçıları, kıyıda aileleri uğurladı. Denize açılan balıkçı tekneleri gece yarısıyla beraber av yasağının kalkmasıyla sulara ilk ağlatını atacak.

4.5 aylık av yasağının ardından yeninden denize açılmanın heyecanını yaşayan tekne sahibi Bekir Bora, "2020-2021 av sezonunu Karamürselli balıkçılar olarak açıyoruz. Umutlar, beklentiler bitmez. Kazasız, belasız, hayırlı bir avcılık yapmayı diliyoruz. Bu işe emek verenler, kıyıda beklentisi olan insanların inşallah beklentilerini karşılarız. Rastgele diyoruz. Gönül ister ki her şey bol ve bereketli olsun. Bu vesileyle vatandaşlar da ucuza balık yesin bunları umut ediyoruz. Bütün arkadaşlarımız hazırlıkları tamamları bundan sonrası Allah’a kalmış" dedi.

Uzun bir hazırlık döneminin ardından yeniden denize açılmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen tekne tayfalarından Yasin Erdoğan ise "Allah’ın izniyle, güzel balık tutmak ve kazasız belasız bir şekilde sezon geçirmek istiyoruz. İnşallah balık olur, balık tutarız. Aileler kıyıda bizi uğurluyor, ister istemez bir duygulanma oluyor. Ailelerimizi geride bırakınca biraz üzülüyoruz. Ne zaman döneceğimiz belli olmuyor. Bereketli bir av sezonu diliyorum” diye konuştu.