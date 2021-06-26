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Teknesiyle ufukları aşan yelkenci, Türk denizlerini boydan boya geziyor
Teknesiyle ufukları aşan yelkenci, Türk denizlerini boydan boya geziyor
Teknesiyle ufukları aşan yelkenci, Türk denizlerini boydan boya geziyor
26 Haziran 2021 Cumartesi 01:00
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.