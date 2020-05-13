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Teknik direktör Bjelica, Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı

Fenerbahçe ile adı anılan Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, sarı-lacivertli takımla görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz anlaşma sağlanmadığını ifade etti.
Teknik direktör Bjelica, Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı

Fenerbahçe ile adı anılan Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, sarı-lacivertli takımla görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz anlaşma sağlanmadığını ifade etti.

Hırvatistan'daki "Sportske Novosti" gazetesine konuşan Bjelica, hakkında çıkan Fenerbahçe haberlerine açıklık getirdi.

Fenerbahçeli yetkililerle daha önce konuştuklarını ve görüşmelerin sürdüğü belirten Bjelica, "Ancak henüz anlaşmadık. Türk basınında çıkan ve ardından Hırvat basınının da aktardığı haberlerin yüzde 95'i gerçek değil. Bu haberlerde futbolcuların isimlerinden sözleşme şartlarına kadar her şey yazıldı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan 48 yaşındaki teknik adam, böyle bir kulüpte çalışmanın her teknik direktör için büyük bir meydan okuma olacağının altını çizdi.

Bjelica, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olup olmayacağını henüz bilmediğini kaydederek, "Türkiye'nin en güçlü insanlarından biri olan kulüp başkanı Ali Koç ile 3 kez görüştüm. İlk ikisi daha çok bilgilendirmeye yönelik görüşmelerdi. Üçüncüsünde ise şartlarımızı konuştuk." yorumunu yaptı.

Taraflar arasında henüz bir anlaşmaya varılmadığını ifade eden Bjelica, "Dürüst olmam gerekirse, gelen tüm teklif ve seçenekleri bir kenara koydum. Çünkü beni isteyen kulüpler arasında en büyüğü Fenerbahçe. Önce bu konunun nasıl sonuçlandığını görüp daha sonra diğer seçeneklere bakacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin başına geçmesi durumunda eski kulübü Dinamo Zagreb'den de bazı isimleri transfer edebileceği iddialarına da değinen Bjelica, "Kimleri transfer edebileceğim konusu, hangi kulübe gideceğime, o kulübün ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına bağlı bir konu. Dinamo'da daha üst seviyelerde oynayabilecek oyuncular var. Ama bu konuda hiç konuşmadık. Tek gerçek olan şey, Fenerbahçe'ye gitmeme dair görüştüğümüz, ancak henüz mali detaylar üzerine anlaşmadığımız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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