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Teknik direktör Bülent Uygun Süper Lig'de 200. maçına çıkacak

Süper Lig kariyerinde 8 farklı takımda görev alan Bülent Uygun, Çaykur Rizespor maçıyla kariyerinde ligde 2. kez dalya diyecek.
Teknik direktör Bülent Uygun Süper Lig'de 200. maçına çıkacak

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla 200. maçına çıkacak.

Teknik direktörlük kariyerine 2006-2007'de Sivasspor'da başlayan Bülent Uygun, Süper Lig'de Sivasspor'un yanı sıra Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor, Hes Kablo Kayserispor ve Yukatel Denizlispor'u çalıştırdı.

Elazığspor'u TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan Bülent Uygun, Katar takımları Umm Salal, El Rayan ve El-Gharafa'da da görev yaptı.

Süper Lig geçmişinde 199 maça çıkan Bülent Uygun, bu haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla teknik direktör olarak kariyerindeki 200. Süper Lig müsabakasında görev yapmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli teknik adam şimdiye kadar Sivasspor'da 98, Gaziantepspor'da 42, Eskişehirspor'da 27, Bucaspor, Elazığspor ve Hes Kablo Kayserispor'da yedişer, Yukatel Denizlispor'da 6 ve Osmanlıspor'da ise 5 müsabakada görev yaptı.

Bu karşılaşmalarda 84 galibiyet, 42 beraberlik ve 73 yenilgi alan Bülent Uygun'un takımları 257 gol atıp kalelerinde 267 gol gördü.

Süper Lig geçmişinde yüzde 42,2 galibiyet oranı bulunan Bülent Uygun, Sivasspor'da 55,1 galibiyet yüzdesi elde etmişti.

"Benim adıma mutluluk verici" 
Teknik direktör Bülent Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri takımlarda Süper Lig'de kalmayı başardıklarını, bu ekiplerden bazılarını Şampiyonlar Ligi'ne bazılarını da UEFA Avrupa Ligi'ne taşıdıklarını söyledi.

Bu süreçte antrenman bilimi üzerine bir kitap yazma şansı da bulduğunu kaydeden Uygun, "Süper Lig'de 200. maçıma çıkmak benim adına mutluluk verici. Umarım daha nice 200 maça çıkarım. Geçmişte, genç oyunculara forma şansı verme imkanımız oldu. Süper Lig'e ara verdiğimde 5 sene boyunca Katar'da dolu bir şekilde bir dönem geçirdim." dedi.

Uygun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada takımdan ayrılan isimlerin olduğunu, buna sakat ve cezalı oyuncuların da katıldığını da belirterek, "Çaykur Rizespor zor bir karşılaşma olacak. Kaliteli bir kadroları ve Ünal Karaman gibi değerli bir teknik direktörleri var. Denizlispor gemisi sağlıklı bir şekilde limana yanaşacak. Daha sonra da yeni sezonun tüm planlamasını en iyi şekilde yapıp yoluna devam edecektir." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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