Teknik direktör Samet Aybaba, Kayserispor'la sözleşme imzaladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde başkan Berna Gözbaşı da hazır bulundu.
Samet Aybaba, törende kendisini sezon sonuna kadar Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde başkan Berna Gözbaşı da hazır bulundu.
Samet Aybaba, törende kendisini sezon sonuna kadar Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
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