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Teknik direktör Samet Aybaba, Kayserispor'la sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, daha önce anlaşmaya varıldığı duyurulan teknik direktör Samet Aybaba ile sözleşme imzaladı.
Teknik direktör Samet Aybaba, Kayserispor'la sözleşme imzaladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde başkan Berna Gözbaşı da hazır bulundu.

Samet Aybaba, törende kendisini sezon sonuna kadar Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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