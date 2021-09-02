  • BIST 1.483,090
  • Altın 481,81
  • Dolar 8,2630
  • Euro 9,7700
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

Teknik direktör Samet Aybaba'dan Adana Demirspor'dan ayrılık açıklaması

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'la yollarını ayıran teknik direktör Samet Aybaba, paylaşmaktan hicap duyacağı bazı hadiseler sebebiyle karşılıklı olarak ayrılık kararı verdiklerini belirtti.
Teknik direktör Samet Aybaba'dan Adana Demirspor'dan ayrılık açıklaması

Aybaba, yaptığı yazılı açıklamada, mavi-lacivertli takımla yollarını ayırdığını anımsatarak, "Bu güzel serüvene hangi koşularda başladığımızı, bizden önce neler yaşandığını ve kulüp olarak bugün geldiğimiz noktayı değerlendirmiyor, futbol kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Sadece bu zaman dilimi içerisine sığdırılan mucize hikayeye, hakkaniyetli bakmanızı temenni ediyorum. 46 yıllık futbol yaşantımın hiçbir döneminde, yaptığım fedakarlıkların, ülke futboluna kazandırdığım oyuncuların ya da elde ettiğim başarıların fark edilmesini, takdir görmesini ya da teşekkür edilmesini beklemedim. Konu güzel memleketim olduğundan, yine böyle bir beklentide değilim. Çok şey konuşabilir, anlatabilirim. Ancak futbol yaşantım boyunca yapmadığım bir şeyi, şimdi yapmanın çok anlamlı olmayacağını düşünüyorum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bunu bilmeniz yeterli." ifadelerine yer verdi.

Kamuoyunda tartışılan bazı konularda adının geçtiğini aktaran Aybaba, açıklamasında şunları kaydetti:

"Süper Lig'e çıkışımız itibarıyla kulübün içerisinde gelişen bir takım olayların, futbol doğrularım ile örtüşmediğinin bilinmesini istiyorum. En mutlu olmamız gereken dönemlerin bir çoğunu maalesef üzgün ve mutsuz geçirdik. Sonuç olarak paylaşmaktan hicap duyacağım bazı hadiseler sebebiyle karşılıklı olarak ayrılık kararı verdik. Bu kararın iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Adana Demirspor taraftarlarına, şehrin önde gelenlerine, bana hissettirdikleri karşılıksız sevgi ve gösterdikleri itibar için teşekkür ediyorum. Bu değerlerin, satın alınamayacak şeyler olduğunu, bir hemşehriniz olarak çok iyi biliyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Göztepe, Tayfun Korkut ile anlaştı02 Eylül 2021 Perşembe 11:33
  • Galatasaray'dan TFF'ye Oğulcan Çağlayan başvurusu02 Eylül 2021 Perşembe 11:16
  • Altınordu'da Rıdvan imzalıyor02 Eylül 2021 Perşembe 11:04
  • Milliler son dakika golüyle berabere kaldı02 Eylül 2021 Perşembe 09:37
  • Diego Rossi resmen Fenerbahçe'de01 Eylül 2021 Çarşamba 22:46
  • Hikmet Karaman: Herkesin takdirle karşıladığı Kayserispor ortaya çıkacak01 Eylül 2021 Çarşamba 20:52
  • Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kiraladığını açıkladı01 Eylül 2021 Çarşamba 18:55
  • Bursaspor'da şok ayrılık! 22 gün sonra gönderildi01 Eylül 2021 Çarşamba 16:20
  • Menemenspor'a gurbetçi takviye01 Eylül 2021 Çarşamba 15:33
  • Barcelona'nın yeni '10 numarası' Ansu Fati oldu01 Eylül 2021 Çarşamba 15:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti