  • BIST 1.110
  • Altın 457,400
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6176
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 22 °C
»

Teknik direktör Tamer Güney yaşamını yitirdi

Teknik direktör Tamer Güney, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Teknik direktör Tamer Güney yaşamını yitirdi

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Orduspor, PTT, Balıkesirspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Adanaspor, Eskişehirspor, Diyarbakırspor ve Gaziantepspor'da teknik direktörlük görevlerini üstlenen Tamer Güney'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, bir dönem Ümit Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan ve uzun yıllar TFF'de önemli görevler üstlenen Güney'in ailesi ile futbol camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe'de Alper Potuk ile yollar ayrıldı22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:22
  • Sevilla 6. kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonu22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:11
  • Ankaragücü sağlık kontrolleri tamamladı22 Ağustos 2020 Cumartesi 01:36
  • Galatasaray'da Scott Piri teknik ekibe katıldı21 Ağustos 2020 Cuma 21:25
  • Medipol Başakşehir sezonu açtı21 Ağustos 2020 Cuma 21:25
  • Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde 6. kupanın peşinde21 Ağustos 2020 Cuma 11:33
  • NBA play-off'larında Lakers ve Bucks ilk galibiyetlerini aldı21 Ağustos 2020 Cuma 11:32
  • Bafetimbi Gomis yine maç sırasında bayıldı21 Ağustos 2020 Cuma 10:03
  • Beşiktaş savunmasını Welinton'la güçlendirdi21 Ağustos 2020 Cuma 10:03
  • Elneny'den Beşiktaş'a veda mesajı21 Ağustos 2020 Cuma 10:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti