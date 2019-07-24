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Teknik takibe takılmamak şifreli konuşuyorlarmış: Dayı, amca...

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne (AOSSÖ) yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede örgütün teknik takibe takılmamak için şifreli görüştüğü belirtildi.
Teknik takibe takılmamak şifreli konuşuyorlarmış: Dayı, amca...

Oktar’ın olduğu her yerde nöbet tutulduğu anlatılan iddianamede, örgüt üyelerinin telefon dinlemelerine takılmamak için kendi aralarında şifreli olarak görüştükleri, müşteki ifadelerinde de yer alan ‘dayım’ olarak kodlanan kelimenin ‘Adnan Oktar’, ‘maç’ olarak kodlanan kelimenin ise ‘nöbet’ olduğu belirtildi. Şifreli konuşmalara ilişkin etkin pişmanlıktan yararlanan bazı şüpheliler ile müştekilerin ifadeleri iddianamede şöyle yer aldı:

GELİRKEN 10 POĞAÇA GETİR

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen şüpheli A. P.: “Risk oluşturabilecek veya suç olabilecek konular polis dinlemesine karşı telefonda konuşulmaz. Çok mecbur olunursa şifreli konuşulur. Örneğin örgütün mali imamı olan Alev Babuna’dan para isteneceği zaman ya ikinci telefonu ya da yanındaki Nurşah Aksoy veya bir başka kişi aranır ve ‘Gelirken 10 sade poğaça getir, 10 light kola getir, 10 peynirli poğaça getir’ gibi cümleler kullanılırdı.”

ŞORTUNU AL HAVUZA GEL

Müşteki A. A.: “Örgütteki ‘Yakışıklılar’ grubu yapıya kız çeken yakışıklı erkeklerin bulunduğu gruptur. Aramızdaki konuşmalarda kullandığımız bazı şifreler vardı. Bunlardan bir tanesi ‘Şortunu al havuza gel’ idi. Konuşmada bu şekilde bir söz geçtiği zaman bunun anlamı ‘Gruba yeni katılan Adnan Oktar’ın beğendiği bir kız var. Bu kızla seks yapılarak Adnan Oktar’a hazırlamak’tır.

Müşteki H. A.: “Biz eve gidinceye kadar Mustafa sürekli telefondan talimatlar alıyordu ve hep şifreli şekilde konuşuyordu. Örneğin ‘Yazar yukarı çıkın dedi, dayım gelsinler dedi’. Öğrendim ki kendi içlerinde erkekler Adnan Oktar’a ‘abi’ kadınlar ise ‘Adnan’ diye hitap ediyormuş. Ancak telefonda Adnan Oktar için dayı, amca vs gibi kelimeler kullanıyorlar.”

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen şüpheli S. D.: “Şifreli ‘Yemek yiyelim, tatlıyı aldım geliyorum veya tatlım var gel ikram edeyim’ gibi ifadeler; yanında kız olduğunu, gelip kendisiyle birlikte olabileceğini anlatan, ‘Senin şu kitabı okuyabiliyor muyuz abi’, ‘Senin katalogları inceleyebilir miyim’ sözleri elindeki kızla birlikte olabilir miyim anlamında şifreli konuşmalardan bazılarıdır.”

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