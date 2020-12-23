“Teknoloji Dostu Kent” çalışmaları hızlandı

Kore Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (MOLIT) tarafından “K-City Network, Global Akıllı Şehirler İş birliği Programı” kapsamında hibe desteği sağladığı Büyükşehir Belediyesi Başkent’i, Akıllı Şehirler ağında üst seviyelere taşımaya hazırlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, 11 ülke belediyesi ile iş birliği yaparak akıllı kent projeleri geliştirmeye başlayacak.

Program kapsamında danışmanlık hizmetini yürüten Samsung SDS Firması yetkilileriyle video konferans yoluyla yapılan toplantıya katılan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, Başkent’in “Afet Master Planı”nı masaya yatırdı.

Afet yönetimi, ulaşım, halk sağlığı, refah, çevre, enerji, su kaynakları yönetimi, güvenlik, eğitim ve kültür alanlarında kentsel hizmetleri geliştirecek akıllı yol haritalarının belirleneceği program sayesinde Büyükşehir Belediyesinin uluslararası mali ve teknik destek alacağını belirten Gürler, sosyal veri modelleri ve dijital programların altyapısının oluşturulacağını söyledi.

HEDEF AFET ANINDA DAHA HIZLI VE DOĞRU YÖNETİM

Projenin Ankara için hayati önem taşıdığını ifade eden Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Projeye değer veriyoruz. Türkiye’de yeni dönemde toplum ve halk sağlığı için pandemi sürecinde de gördük ki beklenmedik taleplerde bulunuluyor. Biz istiyoruz ki iş birliği yaparak beklenmedik afetler karşısında, ABB ekipleri hazır olsun, anında müdahale edilsin ve sahaya gidilsin. Bu proje çalışmasıyla edindiğimiz tecrübe ile şu an da başka başlıklar altında iç ve dış kaynaklı projelerin hazırlıkları içerisindeyiz. Hava Tahmin Sisteminin kurulması, Haberleşme Altyapısının Güçlendirilmesi, Sel ve Taşkınlar İçin Müdahale ve Organizasyon Sürecini İçeren Akıllı Şehir Yazılımları, Karla Buzla Mücadele Konusunda AR-GE Projeleri (akıllı kavşak uygulamaları için yeni teknoloji arayışları vb.) gibi temel başlıklarda Daire Başkanlığımız eksiksiz ve başarılı uygulamaları ortaya koymayı hedeflemektedir.”

PERSONEL YETİŞTİRİLECEK VE TAM DONANIMLI AKOM BİNASI YAPILACAK

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, teknik ve idari personel temini ile Başkent’e yakışır eğitimli ve donanımlı personelle afet koordinasyonunu eksiksiz yürütecek.

Kurum içi ve kurum dışı eğitimlerle personel yetkinliklerini yükseltmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, uluslararası iş birlikleriyle afet ve acil durumlarda, yüksek teknoloji kullanımının önünü açarak akıllı kent projeleri geliştirecek.

Video konferans yoluyla yapılan toplantıda ayrıca Kore Cumhuriyeti’nden gelecek proje raporları ile birlikte üç yıllık yol haritasının detayları hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, Başkent’e yakışan bir AKOM binasının ve akıllı şehir altyapısının oluşturulması konuları ele alındı.