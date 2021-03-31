Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile tarım teknolojilerinde de yerliliğin artması hedefleniyor

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamına çeşitli tarım makineleri ve teknolojilerinin de eklenmesiyle yerlilik oranının artması ve çiftçiye daha uygun şartlarda tarım makinesi arzı sağlanması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Öncelikli Ürün Listesi Tebliği'nde yapılan değişiklikle tarım sektöründe kullanılan birçok ürün öncelikli ürün listesine eklendi.

Bu kapsamda, zirai traktörler için yükleyici, bazı biçerdöverler, silaj makineleri, pamuk hasat makineleri, tarımsal sistemlerde ilaçlama, gübreleme, sulama, çapalama, ayıklama, ekim ve benzeri süreçlerde kullanılmak üzere otonom robotlar, robotik sistemler ve elektrikli tarım araçları da bu listede yer aldı.

Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Genel Sekreteri Selami İleri, AA muhabirine, yapılan düzenlemenin muhtemel etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu değişiklikle Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamına çeşitli tarım makineleri ve teknolojilerinin de eklendiğini belirten İleri, programın, Türkiye'de üretimi hiç olmayan veya yeterli seviyede bulunmayan tarım makineleri ile motor gibi çeşitli aksamlar için düşünüldüğünü söyledi.

İleri, tarımsal girdide en büyük payın tarımsal mekanizasyon olduğuna dikkati çekerek, bunu gübre ve kimyasalların takip ettiğini bildirdi.

"Program pozitif etki yaratacak"

Selami İleri, Türkiye'de ölçek ekonomisi yaratmadığı için biçerdöver ve kendi yürür hasat makineleri imalatının yapılmadığı bilgisini vererek, ülkenin dış ticaretine daha fazla katkı sunmak, daha çok yerli ürünü Türk çiftçisine sunmak adına yerlileştirme çalışmalarının artarak devam ettiğini dile getirdi.

Şu an için Türkiye'de üretilen traktörlerin pazar payının yüzde 85-90 seviyesinde olduğunu aktaran İleri, ülkede üretimi yapılan diğer tarım makinelerinde de yerli ürünlerin pazar payının yüzde 100'e vardığını ifade etti.

İleri, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın pozitif bir etki yaratacağına inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İthalatımızda kayda değer bir yekun tutan hasat makineleri ile sulama ekipmanlarının yerlileştirilmesi kapsamında programın etkisi olacağına inanıyorum. Ayrıca, mekanizasyona daha kolay erişimin sağlanmasıyla girdi maliyetleri düşecektir. Böylece, ürün kalitesi ve verim artacak, dolayısıyla çiftçi geliri de yükselecektir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın yerlilik oranımızı artırmada ve çiftçimize daha uygun şartlarda tarım makinesi arzı sağlamada katkı sunacağını düşünüyorum. Programın asıl katkısı, dış ticaret açığını azaltma noktasında olacaktır."

İleri, mekanizasyona gereken önemin verilmemesi halinde birim alandan elde edilen verimin ve ürünün kalitesinin düşeceğini, daha fazla zirai ilaç ve gübre kullanımı sonucu su kaynaklarının kirlenebileceğini, su israfı ve hasat sırasında fazladan ürün kayıpları oluşabileceğini sözlerine ekledi.

Program katma değerli üretimin artırılmasını hedefliyor

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye'de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik uygulanıyor.

Program kapsamında ilk aşamada, makine sektöründe açılan çağrıyla 2 milyar liralık servo motorlar, CNC tezgahları, eklemeli imalat makineleri gibi yüksek teknolojili ürün yatırımları desteklenmişti.

Resmi Gazete'nin 27 Şubat tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Öncelikli Ürün Listesi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile program kapsamında 7 odak sektörde yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için destek verilecek ürünlerin listeleri ilan edilmişti.