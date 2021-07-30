Teknolojik ürünlerle dezenfeksiyon çalışması

ANKARA’da Tepe Servis ve Yönetim, normalleşme adımlarının atılmaya başlandığı son günlerde ortak kullanım alanlarına yönelik geri dönüşümlü, doğaya zarar vermeyen ve tasarruf sağlayan teknolojik ürünler ile dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı.

Bilkent Holding Kurumsal Hizmet Grubu şirketlerinden, entegre tesis yönetimi alanında inovatif çözümler sunan Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli şirketi Tepe Servis ve Yönetim, tüm işletmelere sunduğu dezenfeksiyon hizmeti ve çevreye, doğaya duyarlı temizlik ürünleriyle virüs ve bakterilere karşı temizlik kalkanı oluşturmaya devam ediyor. Şirket, çevreye ve insan sağlığına duyarlı, dezenfeksiyon hizmeti ile yaşam merkezleri, oteller, ATM ve banka şubeleri, alışveriş merkezleri, okullar, iş yeri, ofis ve plazalar, konut, site ve sosyal tesisler gibi alanların temizliğini gerçekleştiriyor.

30 GÜN SÜREYLE KORUMA SAĞLIYOR

Şirket aynı zamanda hizmet verdiği müşterilerine ait toplu yaşam alanlarında gerçekleştirdiği dezenfeksiyon hizmeti ile insan sağlığını tehdit ederek bozan ve yaşam konforunu düşüren, hastalığa neden olan patojen mikroorganizmaların yok edilmesini, üremelerinin durdurulmasını sağlıyor. Pandeminin başladığı dönemden bugüne kadar 2 milyon metre kare üzerinde alanın dezenfeksiyonunu gerçekleştiren Tepe Servis, hijyen, bakım gibi ana özelliklerin yanında geri dönüşümlü, doğaya zarar vermeyen yapıda, tasarruf sağlayan teknolojide ürünler tercih ediyor. Dezenfeksiyon uygulamalarında farklı ortam ve alanlarda manuel basınçlı pompaların kullanılmasının yanı sıra ULV ultra volume yöntemi ile püskürtme parçacık büyüklüğü maksimum 5-8 mikron olması sayesinde tüm alan ve yüzeylerde homojenize bir yayılım sağlanarak üst düzey sonuçlar alınıyor. Nanoteknolojik temizlik ürünlerin kullanımı her geçen gün daha da yaygınlaşırken, bu ürünler 30 gün süreyle de koruma sağlıyor. ‘Temiz Çevre-Önce Kirletme’ mottosuyla hareket eden ve insan sağlığını en ön planda tutan şirket, çevre dostu kimyasal ürünlerle yaptığı dezenfeksiyon uygulamaların haftalık periyodlarla yapılmasını öneriyor.