Teknolojinin Başkenti: Teknopark Ankara

İvedik OSB Bölge Müdürü Fatih Öztepe, OSB’nin iştiraki olan Teknopark Ankara’nın, yaptıkları yatırımlar ve özel sektör ile girişimcilere verdikleri desteklerle teknolojinin ve üretimin merkezi haline geldiğini belirtti.

İvedik OSB Bölge Müdürü Fatih Öztepe, Endüstri Gazeteciler Derneği’nin (EGD) Teknopark Ankara ’da düzenlediği toplantıda muhabirimizin de içerisinde olduğu basın mensuplarıyla bir araya geldi.

“DİĞER TEKNOPARKLARDAN FARKLIYIZ”

Etkinlikte İvedik OSB’nin iştiraki olan Teknopark Ankara hakkında bilgi veren Öztepe, “Teknopark Ankara 2017 yılında faaliyete başladı. İvedik OSB’nin öz kaynaklarıyla kamu kaynağı kullanılmadan ortaya çıkarılmış en büyük Ar-Ge yapılarından biri. Organize sanayi bölgelerinde kurulan teknoparklar var; ama burası organize sanayi bölgesinin kurduğu bir teknopark. Burası OSB’nin ve sanayicilerin yeri. Böyle olduğu için de çok kısa süre içerisinde karşılık buldu. Diğer teknoparklarda yazılım firmaları çoğunluktayken bizim burada üretim nihai bir ürün ortaya koyan firmalar yoğunlukta. Bunun sebebi bölgedeki firmalarımızın teknolojiye, Ar-Ge’ye inanması ve buna rağbet göstermesi” dedi.

TEKNOPARK’TA HER ALANDAN ÜRETİCİ MEVCUT

Havacılık, savunma, medikal ve elektronik gibi pek çok alanda faaliyet gösteren firmaların Teknopark Ankara’da üretim faaliyeti yaptığının bilgisini veren Öztepe, “Teknopark’ta firmaların yer alabilmesi için bazı şartlar var. Kişinin ya da firmanın bir projesi olması lazım. Yönetime bu proje sunuluyor bir hakem heyeti var. Üniversite hocalarından ve sektör temsilcilerinden oluşan bir heyet. Heyet tarafından bu proje incelendikten sonra projenin Ar-Ge vasfı var ise burada yer verilerek firma faaliyetlerine devam ediyor” diye konuştu.

“FİKRİM VAR” DİYENLERE ÇAĞRI

Fikrini hayata geçirmek isteyip de imkan bulamamaktan yakından üreticilere veyahut kişilere çağrıda bulunan Öztepe, “Bizim bu anlamda ‘bir fikrim var ve bunu hayata geçirmek istiyorum’ diyen her fikre kapılarımız açık. Kuluçka merkezimiz var. Fikri olanlara burada yer veriyoruz. Kira ücretleri çok cüzi örneğin 100 TL gibi. O parayı verdiğinde buradaki imkanlardan faydalanabiliyor. ‘Fikrim var ama imkansızlıktan yapamıyorum’ lüksünü ortadan kaldırıyoruz. Fikrine, projesine inananlara burada imkan sunuyoruz” şeklinde konuştu.

2 YILDA BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM

Teknopark Ankara’da 2 yıl içerisinde bin 500 kişinin çalışmaya başladığı bilgisini veren Öztepe, “Bunun yüzde 75’i lisans ve üstü programlardan mezun olmuş arkadaşlar. Böyle bir yapı olmasaydı kamuda vesairede istihdam olabilmek için bir çaba sarf edeceklerdi. Biz girişimcilere imkan sunmak için halihazırdaki girişimcilerimizi kendilerini teknolojik alanda bir adım öne atabilmeleri için projeler, çalışmalar ve yatırımlar yapıyoruz. OSB’mizde ise 8 bin 600 tane işletme var, 120 bin kişi çalışıyor. Ufak esnafımızda da var NASA’ya ürün satan firmamızda var burada. Daha çok teknoloji daha çok üretim için çaba sarf ediyoruz. Ülkemizin, şehrimizin gündemi kalıcı olarak bir gün üretim, üretmek, ihracat olur” sözlerini aktardı.

ÜRETİME, YATIRIMA DEVAM SÖZÜ

Öztepe, İvedik OSB olarak sürekli çalışmaya, yatırım yapmaya ve istihdam oluşturmaya devam edeceklerini de vurguladı.

50 KM’LİK SİVİL İHA TEST MERKEZİ ANKARA’DA YAPILACAK

Muhabirimizin sorusunu yanıtlayan Öztepe, Teknopark Ankara’da ağırlıklı olarak savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge çalışmaları yürüttüğünü ve özellikle İHA’lar konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek geçtiğimiz yıllarda TSK’ya İHA hibe ettiklerini hatırlattı. Kısa adı İHA olan İnsansız Hava Araçların sivil alanda da kullanıldığını ve Teknopark Ankara’da bu konuda çeşitli çalışmaların sürdüğünü anlatarak, “Sivil İHA’lar için Ankara sınırları içerisinde test merkezi kuruyoruz. Bu konuda Sivil Havcılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) gerekli izinleri aldık, bu test merkezi 50 kilometrelik bir alanı kapsıyor. OSB Başkanımız Hasan Gültekin kamuoyuna bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verecek önümüzdeki günlerde” dedi.

ÖZTEPE 2023 HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Öztepe, teknolojinin başkenti haline gelen merkezin 2023 hedefleri arasına 50 milyon dolar ihracat ve istihdamı 2 bin 200 kişiye çıkarmanın yer aldığını kaydetti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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