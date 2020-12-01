Teknolojinin Kaptanları yarışmasında Sabiha Gökçen'e dört ödül

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG, "Teknoloji Kaptanları Yarışması"nda 4 ödül aldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen, 35 firmadan 61 projenin yarıştığı Teknoloji Kaptanları ödülleri sahiplerini buldu.

Şirketlerin farklı iş süreçleri için geliştirdikleri proje ve uygulamaların 6 farklı kategoride değerlendirildiği yarışmada, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi (İSG), 4 ödül kazandı.

Sosyal Sorumluluk Projesiyle ikincilik, Operasyonel Yetkinlik, İnovasyon ve Müşteri ile Etkileşim Projeleri ile üçüncülük kazanan İSG'den yarışmayla ilgili yapılan açıklamada, "Bu yıl 3. kez düzenlenen Teknoloji Kaptanları Ödülleri'nden 3 adet üçüncülük ve bir adet de ikincilik olmak üzere toplam 4 adet ödülle döndük. Projelerdeki değerli iş ortaklarımıza ve bizi tercih eden kıymetli misafirlerimize teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.