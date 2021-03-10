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Teknolojinin yapamadığını yapıyor

Klasik ciltçiliğin Ankara'daki son temsilcilerinden biri olan, eski ve yeni her türlü yazılı materyallerin kapaklarına özenle hayat veren 45 yıllık ciltçi Hacı Dağ, “Bizim yaptığımız onarımı teknolojik makineler asla yapamıyor” dedi.
Teknolojinin yapamadığını yapıyor

Klasik ciltçiliğin Ankara'daki son temsilcilerinden biri olan 45 yıllık ciltçi (mücellit) Hacı Dağ, İskitler’deki küçük atölyesinde mesleğini tek başına sürdürüyor.

ciltci-haci-dag3-001.jpgMESLEĞİNE AŞIK 
Hacı Dağ, 12 yaşından beri eski ve yeni her türlü yazılı materyallerin kapaklarına elleriyle özenle hayat verdiğini anlattı. 45 yıldır sürdürdüğü mesleğine aşık olduğunu kaydeden ciltçi Hacı Dağ, kaybolmaya yüz tutmuş bu meslekte çırak bulamamaktan yakındı. Dağ, “Şimdi çırak yetişmiyor. Onun için bu meslekte son nesil biz olacağız diyebilirim. Tek başıma çalışıyorum; ancak hiç şikayetçi değilim. Sanatımı çok seviyorum” dedi. Talepten memnun olduğunu belirten Dağ, “İşini sağlam ve kaliteli yaptırmak isteyenler bizim gibi eski ciltçilerin yolunu tutuyor. Çoğu insan makinelere güvenmiyor, onun için işlerini bize teslim ediyorlar” ifadelerini kullandı. 

DAĞLAR KADAR FARK VAR 
Cilt ustası Dağ, elde yapılan cilt ile makinada yapılan ciltlerdeki kalite farkına dikkat çekerek, “Bizim elde yaptığımız kitabı dünyanın en iyi makinesi olsa dahi yapamaz. Makine ile el emeği arasındaki kalitede dağlar kadar fark var. Eski ama önemli ve değerli kitaplar oluyor ki onlara yeniden hayat veriyoruz. Mesela teknolojik makineler bu onarımı yapamaz. Aslında biz teknolojinin yapamadığını yapıyoruz. Elde yapılanlar sağlam ve dayanıklı oluyor. Makinede yapılanların ise kalitesi tartışılır. El emeği ile hazırlananlar dikişli olduğu ve özenle hazırlandığı için yıllar boyu kullanılıyor”  diye konuştu. 

“SAĞLIĞIM EL VERDİKÇE MESLEĞİMİ SÜRDÜRECEĞİM”
Sağlığı ve ömrü yettiğince Ankara’da bu mesleği sürdüreceğini belirten Dağ, “57 yaşındayım sağlığım el verdiğince bu işi sürdüreceğim. Mesleğimiz el emeği göz nuru. Burada çalıştıkça bütün dertlerimi unutuyorum” şeklinde konuştu. 

ÇORBAMIZ KAYNIYOR
Kendisinin bu meslekten emekli olduğunu; ancak hala çalışmaya devam ettiğini de anlatan Dağ, “Eskisi gibi işimiz olmasa da yine çorbamız kaynıyor. Dükkanın giderleri çıksın, maaşım çıksın ‘Allah bereket versin’ diyorum” ifadelerini kullandı. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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