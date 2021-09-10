Küçükbaş hayvan varlığında Türkiye'de ilk sırada yer alan Van'da, 3 bin rakımlı Norduz bölgesinin yaylalarında ilkbahardan beri hayvanlarını otlatan besicilerin, koyunları kırkma telaşı devam ediyor.



Van'da yüksek rakımlı yaylalarda otlatılan koyunlardan elde edilen yün, kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle işlenerek çeyizlerin, evlerin ve günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer alan yorgan yastık, minder, yer yatağı ve çoraba dönüştürülüyor