Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan: Online sipariş sayımız 5,5 kat arttı

Teknosa Genel Müdürü Gürcan, "Teknosa.com'da sipariş sayımız 5,5 kat arttı, 4 kat fazla ürünü müşterilerimizle buluşturduk." dedi.

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, "Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 22 Mart ila 1 Haziran arasındaki dönemde 2019'un aynı dönemine göre online ziyaretçi sayımız 2'ye katlandı, müşterilerimizin yüzde 75'i bizi mobil cihazlardan ziyaret etti. Özellikle kadın ve genç ziyaretçi sayımızdaki yüksek artış ve yeni müşteri kazanımı bizim için çok değerli oldu. Teknosa.com'da sipariş sayımız 5,5 kat arttı, 4 kat fazla ürünü müşterilerimizle buluşturduk." dedi.

Gürcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi döneminin, dijitalleşmeyi, yeni iş yapış biçimlerini ve yeni trendlerin ortaya çıkışını hızlandırdığını ifade etti.

Gürcan, "Teknosa olarak bu zor dönemde müşteri odaklı dijitalleşme ve dönüşüm konusunda son yıllarda attığımız adımların avantajını yaşadık. Veriye dayalı ve omnichannel iş modelimiz sayesinde müşterilerimize erişme, onların beklentilerini hızlı anlama ve buna uygun hizmet ve öneri sunma konusunda hızlı aksiyon alabildik." diye konuştu.

Online kanalda müşteri deneyimini iyileştiren adımları hayata geçirdiklerini ifade eden Gürcan, herkesin artan teknoloji ihtiyaçlarıyla bir an önce buluşması için mart ayında online siparişlerde aynı gün teslimat hizmetini 10 ile, ertesi gün teslimat hizmetini de 26 ile yaygınlaştırdıklarını bildirdi.

Gürcan, devamla şunları kaydetti:

"Müşterilerimize siparişlerini daha hızlı ulaştırmak için 11 ilde 12 mağazamızı gölge mağazaya (dark store) dönüştürdük, mağaza stoklarından ürün gönderimlerini yapmaya devam ettik. Teslimat yetkinliklerimizi çoklu kanal yapımızın, yaygınlığımızın sağladığı avantaj ile geliştiriyoruz.

Geçtiğimiz günlerde sektörde bir ilk olan 'araçta teslimat (click & drive)' hizmetini de devreye aldık. Müşterilerimiz online alışverişlerinde eve hızlı teslimat ve mağazadan al (Click & Collect) seçeneklerine ek olarak mağazaya girmeden, mağaza ile anlaştığı teslimat/otopark noktasından ürününü teslim alabiliyor. İlk etapta Türkiye'de 11 ilde 19 mağazada pilot olarak hayata geçirdiğimiz araçta teslimat hizmetini, tüketicilerden gelecek talep doğrultusunda geliştirip diğer mağazalara da yaygınlaştırmayı planlıyoruz."

"23 CarrefourSA marketinde teknoloji alanları oluşturduk"

Bülent Gürcan, Kovid-19 salgını ile öne çıkan hijyen ürünlerini portföylerine kattıklarını, ürün ve marka çeşitliliğini müşteri eğilimleri doğrultusunda artırmaya devam edeceklerini bildirdi.

Pandemi nedeniyle evde kalınan süre zarfında online alışveriş yapamayanlar veya tercih etmeyenler için alternatif bir erişim kanalı oluşturmak üzere CarrefourSA ile güç birliğine gittiklerini belirten Gürcan, "Müşterilerimiz, markete temel gıda ihtiyaçları için gittiğinde ihtiyaç duydukları teknoloji ürünlerini de alabilsinler diye İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Antalya'daki 23 CarrefourSA marketinde teknoloji alanları oluşturduk. Bu inisiyatifi de geliştirerek sürdürmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Kısa sürede 5 yıl sonrasının e-ticaret trendlerine geçiş yapıldı"

Teknosa Genel Müdürü Gürcan, salgın öncesinde e-ticaretin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de güçlü büyümeye devam ettiğini, Bilişim Sanayicileri Derneği'nin raporuna göre, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2019'da yüzde 39 büyüyerek 83,1 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi.

2018'de yüzde 5,3 olarak ölçülen online perakendenin toplam perakende içindeki payının ise geçen yıl yüzde 6,2'ye yükseldiğini anımsatan Gürcan, şunları kaydetti:

"Teknosa açısından da 2019, online kanalda yüksek performanslı bir yıl oldu. Yeni altyapımız, hızlı sevkiyat seçeneklerimiz, ürün bulunurluğumuz ve çeşitliliğimizin sağladığı iyileşme ile hizmet kalitesinde fark yarattık. Sonuç olarak online ciromuz, yıl toplamında 2018'e göre yüzde 40 artarken, son çeyrekteki ciro artışı yüzde 90'ı geçti. Toplam ciromuz içinde online'ın payı yüzde 7'ye ulaştı. 2020 yılına da hızlı başladık. İlk çeyrekte e-ticaret kanalındaki performansımız 2'ye katlandı. Online satışların payı toplam ciromuz içinde yüzde 10,7'ye ulaştı.

Türkiye'de ilk vakanın görülmesinden itibaren e-ticarette ekstra hareketlenme başladı. 22 Mart akşamı Türkiye genelinde tüm mağazalarımızı kapattıktan sonra Teknosa.com ve mobil platformlarımız üzerinden müşterilerimizi teknoloji ihtiyaçlarıyla buluşturmaya devam ettik. Salgın süreciyle birlikte tüm dünyada ve ülkemizde online alışverişte sıçrama oldu. Korunma tedbirleri gereği mağazaların kapalı olduğu ve evde vakit geçirilen süreçte online alışverişçi kitlesi koşullar gereği arttı. İlk kez internetten alışveriş yapan pek çok insan oldu. Kısa sürede 5 yıl sonrasının e-ticaret trendlerine geçiş yapıldı."

"5-10 kat arası ciro artışları gördük"

Bülent Gürcan, Türkiye'de ilk vakanın görülmesinden mağazaların 1 Haziran'da tekrar açılmasına kadar geçen sürede Teknosa.com'da hem trafik hem de satış olarak rekorlar kırdıklarını söyledi.

Gürcan şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 22 Mart ila mağazaların açıldığı 1 Haziran arasındaki dönemde 2019'un aynı dönemine göre online ziyaretçi sayımız 2'ye katlandı, müşterilerimizin yüzde 75'i bizi mobil cihazlardan ziyaret etti. Özellikle kadın ve genç ziyaretçi sayımızdaki yüksek artış ve yeni müşteri kazanımı bizim için çok değerli oldu. Teknosa.com'da sipariş sayımız 5,5 kat arttı, 4 kat fazla ürünü müşterilerimizle buluşturduk.

Evde eğitim, eğlence ve uzaktan çalışmaya dönük olarak notebook'lar, tabletler, gaming ürünleri, akıllı telefonlar, yazıcılar, wireless modemler ve konsollar çok satıldı. Kişisel bakımda özellikle tıraş makineleri ve saç kesme ürünleri en çok satan ürünler arasında yer aldı. Ev temizliğinde kolaylık sağlayan şarjlı ve robot süpürgelere olan talep dikkat çekti. Ev aletlerinde de dönem özelinde fırın, ekmek yapma makinesi, ütü gibi ürünler adet ve cirosunu en çok artıran ürünler arasında yer aldı. Bazı ürünlerin online satışlarında 5-10 kat arası ciro artışları gördük. Teknosa, bugüne kadar tüketicinin ihtiyaçlarını iyi dinleyip iyi analiz etme ve bu ihtiyaçlara uygun hızlı refleks veren bir şirket olması ile fark yarattı."

Gürcan, Teknosa olarak çalışanların, müşterilerin ve toplumun sağlığını en temel öncelik olarak belirlediklerini, bu çerçevede maksimum izolasyon ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla pandemi sürecinin başından itibaren en üst seviyede önlemler aldıklarını söyledi.

"Teknosacell abonelerine özel kredi ile ürün alma kolaylığı sağlanıyor"

Teknosa Genel Müdürü Gürcan, Teknosa'ya özel geliştirilmiş, merkezi ve esnek yapılı PC kasaları sayesinde birçok hizmeti müşterileri ile buluşturduklarını belirterek, "Kasalarımız, hem iş yapış süreçlerinde verimlilik sağlıyor hem de müşterilerimiz için işlemleri hızlı ve kolay hale getiriyor. Farklı alanlarda iş ortaklarımızla tüm çalışmalarımızda çok kısa sürede geliştirmeler yapabiliyoruz. Örneğin birlikte çalıştığımız bankalar ile yapılan entegrasyon sayesinde müşterilerimiz ödemeyi kredi ile yapabiliyor." dedi.

Günümüzün önemli yeniliklerinden alternatif ödeme sistemleri olarak yer almaya başlayan, ödeme kartlarının sahibi olan müşterilerin, mağazalarda kendi hesaplarına "Para Yükleme Hizmeti" alabildiğini anlatan Gürcan, şöyle konuştu:

"Müşterilerimiz kendilerine ait Papara, İninal ve Aköde (Tosla) kartlarına mağazalarımızda, saniyeler içinde para aktarıp işlem yapabiliyorlar. Bunun yanı sıra günümüzün en önemli ve rağbet gören teknolojilerinden 'dijital kod satışını' saniyeler içerisinde gerçekleştirebiliyoruz. Müşterilerimiz, mağazalarımıza gelerek online film/dizi platformlarına, eğlence ve oyun dünyasına ait yüzlerce ürüne, uygulamaya ait dijital kodları Teknosa güvencesi ile hızla satın alıp kendi hesaplarına yükleyebiliyor.

Teknoloji perakendeciliğinde bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiğimiz Teknosacell hattımız ile müşterilerimize halihazırda çeşitli kolaylıklar sağlıyorduk. Kasalarımızdaki uygulama ile Teknosacell abonelerine özel kredi ile ürün alma kolaylığı da sağlanıyor, tutar telefon faturalarına ekleniyor."