  • BIST 1.414
  • Altın 457,853
  • Dolar 7,6429
  • Euro 9,3098
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 2 °C
»

Tekstil atölyesini İstanbul'dan Şırnak'a taşıyan iş adamı 200 kişiye istihdam sağladı

İstanbul'daki tekstil atölyesini Şırnak'ın Cizre ilçesine taşıyan iş adamı Ahmet Yurdakul, 200 kişiye istihdam ederek, kentin ekonomisine katkı sundu.
Tekstil atölyesini İstanbul'dan Şırnak'a taşıyan iş adamı 200 kişiye istihdam sağladı

Daha önce İstanbul'da tekstil üzerine üretim yapan Yurdakul, bölgede terör örgütüne yönelik operasyonların ardından sağlanan huzur ve güven ortamı sayesinde atölyesini Cizre ilçesine taşımaya karar verdi.

Yurdakul, ilçeye bağlı Katran köyünde açtığı tekstil atölyesinde, İŞKUR desteğiyle 200'e yakın kişiye istihdam sağladı.

Devletin desteğiyle atölyeyi kurduğunu belirten Yurdakul, şöyle konuştu:

"Devlet desteğinden bulunmak için girişimlerde bulundum ve sağ olsunlar bize çok yardımcı oldular. Özellikle İŞKUR'dan önemli derecede işçi desteği aldık ve atölyemizde üretime başladık. Özellikle bölge işadamlarını seslenmek istiyorum, bölgeye daha fazla yatırım yapsınlar çünkü ciddi anlamda devlet desteği var. Bunlardan yararlansınlar."

Atölyenin kurulmuş olmasından memnun olduklarını kaydeden Zehra Pusat da iş sahibi olmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Patlayıcı yüklü traktörle eylem hazırlığında yakalanan teröristin ifadeleri hücre çökertti23 Aralık 2020 Çarşamba 14:44
  • İstanbul’da taksi, minibüs ücretlerine zam23 Aralık 2020 Çarşamba 14:41
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOKİ'nin Arnavutluk'ta yapacağı konutlar Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesi23 Aralık 2020 Çarşamba 14:14
  • Kumar baskınında polisi görünce masanın altına saklandı23 Aralık 2020 Çarşamba 14:06
  • Patlayıcı yüklü traktörle eylem hazırlığında yakalanan teröristin ifadeleri hücre çökertti23 Aralık 2020 Çarşamba 14:05
  • Kayseri'de DEAŞ operasyonu; 11 yabancı uyrukluya gözaltı23 Aralık 2020 Çarşamba 13:45
  • Erdoğan'dan asgari ücret yanıtı23 Aralık 2020 Çarşamba 13:44
  • Diyarbakır annelerinden Salim: O yol sizin yolunuz değil çık gel oğlum23 Aralık 2020 Çarşamba 13:31
  • Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'nda incelemelerde bulundu23 Aralık 2020 Çarşamba 13:23
  • Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi23 Aralık 2020 Çarşamba 13:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti