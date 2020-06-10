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Tekstil devi İnditex tarihinde ilk kez zarar açıkladı

Tekstilde İspanya'nın en büyüğü, dünyanın da önde gelenleri arasında yer alan İnditex'in satışları Kovid-19'dan dolayı yüzde 44 düştü.
Tekstil devi İnditex tarihinde ilk kez zarar açıkladı

Tekstilde İspanya'nın en büyüğü, dünyanın da önde gelenleri arasında yer alan İnditex, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle tarihinde ilk defa zarar açıkladı.

İnditex, 2020-2021 mali döneminin 1 Şubat- 30 Nisan'ı kapsayan ilk çeyreğinde 409 milyon avro zarar ettiğini duyururken, geçen yıl aynı dönemde 734 milyon avro kar ilan etmişti.

İspanya'da 2001 yılında halka açılan İnditex, ilk defa zarar beyanında bulundu.

Kovid-19'un yarattığı olumsuzluklardan etkilenen İnditex'in satışları da ilk kez ekside kalırken, 3 milyar 303 milyon avroyu bulan yüzde 44'lük bir düşüş olduğu bildirildi.

İnditex, internet satışlarında ise yüzde 50 artış kaydedildiğini duyurdu.

İspanyol şirketi ayrıca, 14 Temmuz'da yapılacak genel hissedarlar toplantısında, 2 Kasım'da yapılacak hisse başına brüt temettü dağıtımının 0,35 sent olması önerisinde bulunacağını kaydetti.

Geçen yıl 0,88 sent olan temettü dağıtımında, sağlık ve onunla bağlantılı ekonomik krizden dolayı yüzde 60'a yakın bir düşüş öngörülmesi dikkati çekti.

Öte yandan İnditex, 2020-2022 planı çerçevesinde internet satışlarını güçlendirmek için 1 milyar avro, mağazalarının teknolojik alt yapıları için ise 1,7 milyar avro yatırım açıkladı.

Bünyesinde Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho ve Uterqüe markalarını barındıran, tüm dünyada 176 binden fazla çalışanı olan İnditex'in 96 ülkede 7 bin 400'den fazla mağazası bulunuyor.

İnditex, Türkiye'de de üretim yaparak, çok sayıda ana ve yan tedarikçi firmayla çalışıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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