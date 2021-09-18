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Tekvandoda Başkanlık Kupası'nın üçüncü günü milliler 22 madalya kazandı

6. WT Başkanlık Kupası müsabakalarının üçüncü gününde milli tekvandocular, 22 madalya elde etti.
Tekvandoda Başkanlık Kupası'nın üçüncü günü milliler 22 madalya kazandı

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için puan veren organizasyonun üçüncü gününde genç erkekler kategorisinde 10 sıklette müsabakalar yapıldı.

Türk sporcular, üçüncü günde 5 altın, 5 gümüş, 12 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazandı.

Madalya kazanan Türk sporcular şöyle:

Altın Madalya: Hamza Osman Aydoğan (45 kilo), Yuşa Arif Kabaca (48 kilo), Enes Kaplan (55 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (59 kilo), Yiğithan Kılıç (78 kilo).

Gümüş Madalya: Selim Gür (48 kilo), Berkay Erer (59 kilo), Cemil Tarık Altıngöz (68 kilo), Efe Haktan Uzun (73 kilo), Rahmet Baran Şimşek (78 kilo).

Bronz Madalya: Mehmet Buğra Bolat (45 kilo), Mehmet Efe Kaya (48 kilo), Yunus Emre Taş (51 kilo), Abdullah Dönmez (51 kilo), Furkan Güleç (59 kilo), Ozan Toytoğlu (68 kilo), Ege Şaşmaztin (73 kilo), Münir Furkan Doğru (73 kilo), Aziz Mert Sağlam (78 kilo), Metin Engin Teke (78 kilo), Ahmet Vefa Bumin (+78 kilo), Ali Erdem Yeşilyurt (+78 kilo).

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