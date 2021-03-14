  • BIST 1.557
  • Altın 419,808
  • Dolar 7,5633
  • Euro 9,0399
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 11 °C
»

Tekvandoda milli sporculardan 5'i altın, 24 madalya

İstanbul'da düzenlenen 8'inci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Turkish Open 2021) beşinci gününde, gençler kategorisinde Türk sporcular 5'i altın, 24 madalya kazandı.
Tekvandoda milli sporculardan 5'i altın, 24 madalya

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021'de beşinci gün gençler kategorisinde 7 sıklette müsabakalar yapıldı. Türk sporcular, beşinci günü 5 altın, 6 gümüş ve 13 bronz madalya ile tamamladı. Erkekler 48 kiloda Furkan Aydın, 73 kiloda Yiğithan Kılıç, +78 kiloda Ali Osman Üstün, kızlar 46 kiloda Selen Gündüz ile 49 kiloda Aleyna Şenyurt altın madalya kazanan isimler oldu.

Turnuvada yarın gençler kategorisinde son gün müsabakaları yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Tokyo Olimpiyatlarında aşı zorunluluk değil14 Mart 2021 Pazar 10:58
  • Sivasspor ligde 7 maçtır yenilmiyor14 Mart 2021 Pazar 10:57
  • Burak Yılmaz, 2 ay sonra maç kadrosunda14 Mart 2021 Pazar 09:29
  • Özel sporculardan Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde 4'ü altın 7 madalya13 Mart 2021 Cumartesi 13:19
  • Yelkende tarihi olimpiyat kotası13 Mart 2021 Cumartesi 12:18
  • Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde üst üste 7. galibiyetini aldı13 Mart 2021 Cumartesi 11:17
  • Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'dan veda mesajı: Sizleri asla unutmayacağım13 Mart 2021 Cumartesi 11:16
  • Serie A'da oynanamayan Lazio-Torino maçı için 'oynansın' kararı13 Mart 2021 Cumartesi 10:15
  • Beşiktaş Başakşehir engelini geçti13 Mart 2021 Cumartesi 08:20
  • Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Şahin: Puan ve maç eksiği avantajımızı değerlendirdik13 Mart 2021 Cumartesi 08:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti