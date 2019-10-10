Tel Abyad ve Rasulayn'da 5 köy terörden arındırıldı

TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe ve Dedat köyleri ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander, terörden arındırılan ilk iki köy oldu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, El Yabse ve Tel Fander köyleri terörden arındırıldı.

SMO güçleri, Tel Abyad ilçesinin batısındaki söz konusu iki köyde güvenlik tedbirleri alıyor.

3 köy daha terörden arındırıldı

Harekat kapsamında Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü de terörden arındırıldı.