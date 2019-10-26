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Tel Abyad'a saldırı

Terör örgütü YPG, Tel Abyad’da bulunan Kafife köyünde topçu saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.
Tel Abyad'a saldırı

Tel Abyad batısında bulunan Kafife köyüne sabah saatlerinde terör örgütü YPG/PKK 6 topçu saldırısı gerçekleştirdi.

Sivil yerleşimlerin hedef alındığı topçu saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırının gerçekleştiği evde büyük maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

Kafife’de yaşayan ve olayın şokunda olan bir sivil, “Burada topçu saldırısı gerçekleşti, 5 kişi vardı. Bu minderde genç bir erkek uyuyordu ve hayatını kaybetti. Diğerleri ise yaralandı. Sivillerin suçu ne, biz normal sivilleriz neden bize böyle yapıyorlar” dedi.

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