Tel Abyad’da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Şanlıurfa'nın karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Tel Abyad kent merkezinde bulunan pazar yerinde öğleden sonra PKK/YPG'li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Büyük gürültüyle meydana gelen ve Akçakale'den de duyulan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 13 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda yaralananlar ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı sonrası sınır hattında yoğun önlem alındı. ŞANLIURFA, (DHA)

MSB'DEN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada Suriye’nin Tel Abyad kentinde PKK/YPG’li teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen ve 13 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı. MSB, Barış Pınarı Harekat bölgesinde Tel Abyad’da PKK/ YPG’li teröristler tarafından masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde yapılan terör saldırısında ilk verilere göre 13 sivilin hayatını kaybettiği, 20 civarında sivilin ise yaralandığının belirlendiği kaydettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:



“Barış Pınarı Harekât Bölgesinde Telabyad merkezinde herşeyin güzelleştiği, normalleştiği bir ortamda, buna tahammül edemeyen PKK/YPG’li alçaklar tarafından Tel Abyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde, bir bombalı aracın patlatılması sonucunda ilk verilere göre 13 sivil hayatını kaybetmiş, 20 civarında sivil yaralanmıştır. Barış Pınarı Harekâtı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor ve tüm ülkeleri bu acımasız terör örgütüne karşı tavır almaya davet ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Suriyeli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”