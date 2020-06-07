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Tel Abyad'da bombalı saldırı girişimi son anda engellendi

MSB'den, yapılan açıklamada "Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist, komandolarımızca yaralı yakalandı." ifadelerine yer verildi.
Tel Abyad'da bombalı saldırı girişimi son anda engellendi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li bir terörist komandolarımızca yaralı olarak yakalandı.'' ifadelerine yer verildi. 

Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan el yapımı patlayıcının (EYP), mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timi (METİ) tarafından imha edildiği belirtilen paylaşımda, söz konusu patlayıcının fotoğrafları da yer aldı.

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