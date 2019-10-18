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Tel Abyad'da terörün izleri hızla siliniyor

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtarılan Tel Abyad, hareketli günlük yaşamıyla terörün izlerini hızla siliyor.
Tel Abyad'da terörün izleri hızla siliniyor

Tel Abyad sakinleri, Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan ilçelerinde günlük hayatlarına kesintisiz biçimde devam ederken, geçici olarak gidenlerin de dönüşü sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Tel Abyad'da hayatın akışı hızla normale dönüyor.

AA kameralarına yansıyan görüntülerde, fırın, market, terzi, manav, restoran, tatlıcı, giyim ve ayakkabı mağazalarının günlük işleyişine devam ettiği görülüyor.

Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu pek çok sivil işlek caddelerde alışveriş yapılırken, ilçenin YPG/PKK'ya ait bez parçalarından temizlenmiş olması dikkati çekiyor.

İlçenin girişlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) teröristlerle girdiği çatışmalar nedeniyle geçici olarak güvenli gördükleri yerlere giden sivillerin dönüşleri de devam ediyor.

Kamyonetler ve binek araçlarıyla evlerine dönen ailelerin mutlulukları gözlerinden okunuyor.

İlçenin sokaklarında bisiklete binen çocuklar, restoranların, dükkanların önünde sohbet eden yetişkinler terörün izlerinin kısa sürede silineceğini gösteriyor.

"(YPG/PKK) Bize cehennemi gösterdi"

Evlerine dönen sivillerden yaşça büyük bir Tel Abyadlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(YPG/PKK) Bize cehennemi gösterdi. Araçlarımızın ilçeye giriş çıkışına izin vermezdi. Her gidiş gelişte para alırlardı. Onlarda ırkçılık hat safhada. Biz Araplar, Kürtlere karşı hiç ırkçılık beslemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tel Abyad'ın durumu

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.

DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti.

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.  

Kaynak: Haber Kaynağı
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