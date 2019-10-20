  • BIST 98.415
  • Altın 277,449
  • Dolar 5,7824
  • Euro 6,4409
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

Tel Abyad'da YPG/PKK ateş etti: 1 asker şehit

Tel Abyad'da gözetleme görevi sırasında YPG/PKK'lı teröristlerin ateş açması sonucu, 1 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı.
Tel Abyad'da YPG/PKK ateş etti: 1 asker şehit

Fırat'ın doğusundaki teröristleri temislemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ara verilen günlerde, gözetleme görevini sürdüren Mehmetcik'e teröristler ateş açtı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Tel Abyad'da teröristlerin açtığı ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Fıratın Doğusunda Tel-Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi neticesinde şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir.'' denildi.

TERÖRİSTLER TARAFINDAN 20 İHLAL

Açıklamanın devamında, ''ABD ile 17 Ekim 2019 tarihinde yapılan Güvenli Bölge Mutabakatına rağmen PKK/YPG'li teröristler tarafından 20 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Mutabakata aykırı tüm bu eylemlere rağmen dün çoğu ambulanstan oluşan 39 araçlık bir konvoyun Resulay'na emniyetle giriş ve çıkışı sağlanmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi gerçekleşmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Metroya zam geldi, halk ayaklandı20 Ekim 2019 Pazar 09:30
  • Tel Abyad'da YPG/PKK ateş etti: 1 asker şehit20 Ekim 2019 Pazar 09:26
  • 20 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi20 Ekim 2019 Pazar 09:25
  • Su Kesintisi 20 Ekim 2019 Ankara - ASKİ20 Ekim 2019 Pazar 08:26
  • Aracına zarar verip 'intikam yeni başladı' diye not yazdılar19 Ekim 2019 Cumartesi 10:33
  • Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!19 Ekim 2019 Cumartesi 10:29
  • FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca yakalandı!19 Ekim 2019 Cumartesi 10:28
  • Barış Pınarı gazisi duygulandırdı19 Ekim 2019 Cumartesi 10:25
  • Havalı tüfekli canavar19 Ekim 2019 Cumartesi 10:22
  • Tarihi ayıp!19 Ekim 2019 Cumartesi 07:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti