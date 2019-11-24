  • BIST 106.588
  • Altın 268,562
  • Dolar 5,7159
  • Euro 6,3130
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'nun istifası istendi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen gösteride, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilen Başbakan Netanyahu'ya görevinden istifa etmesi çağrısı yapıldı.
Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'nun istifası istendi

İsrail'deki muhalefet partilerinden Demokratik Birlik İttifakı tarafından Habima Meydanı'nda düzenlenen gösteriye Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı yüzlerce kişi katıldı. 

Netanyahu'nun fotoğrafının bulunduğu "Suç başbakanı yazılı" pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık "Bibi (Netanyahu) eve git", "Netanyahu istifa" sloganları attı.

Tel Aviv'deki gösteri, Netanyahu hakkında dava açılmasına karar verilmesinin ardından düzenlenen ilk büyük gösteri oldu.

"Netanyahu siyaset sahnesinden silinecek ve hapse girecek"

Göstericilerden İşhai Hadaş, Netanyahu'nun, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilmesine rağmen İsraillilerin kendisini başbakan olarak görmek istediğine inandığını ve bunun saçma olduğunu söyledi.

Çok kısa zaman içinde Netanyahu'nun siyaset sahnesinden silineceğini ve yeteri kadar hapiste kalacağını umduğunu dile getiren Hadaş, "Netanyahu dönemi bittikten sonra umarım onun uzun yıllardır bize verdiği zararı onarmaya başlarız." dedi.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, perşembe akşamı 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu hakkında dava açmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Netanyahu, Mandelblit'in kararını "kendisine karşı yapılmış darbe girişimi" olarak nitelendirirken, Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, Başsavcının kararına destek vererek İsrail Başbakanını eleştirmişti.

İsrail'deki yasalar gereği hakkında dava açılsa bile başbakan suçlu bulunana kadar görevinde kalma hakkına sahip bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Wulff'tan 'İslamiyet bize aittir' vurgusu24 Kasım 2019 Pazar 10:27
  • Dipsiz Göl'de son durum24 Kasım 2019 Pazar 10:24
  • Bakan Selçuk ve öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti24 Kasım 2019 Pazar 10:18
  • Barış Pınarı Harekatı bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu24 Kasım 2019 Pazar 10:02
  • Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'nun istifası istendi24 Kasım 2019 Pazar 09:55
  • Akılalmaz olay! Ağız gargarası kullandı, ehliyetine 6 ay el konuldu24 Kasım 2019 Pazar 09:53
  • Zeytinburnu'nda uyuyan kocasını balta ile öldürdü24 Kasım 2019 Pazar 09:51
  • Hollanda'da 4 Türk'e kraliyet nişanı verildi24 Kasım 2019 Pazar 09:35
  • Altun'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li siyasetçi' iddiasına yalanlama24 Kasım 2019 Pazar 09:30
  • Romanya cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında24 Kasım 2019 Pazar 09:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti