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Telabyad’ın doğusu ve batısı terörden temizlendi

Barış Pınarı harekatı kapsamında Suriye’nin Telabyad şehir merkezine doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik, kentin doğu ve batıkısmını ele geçirdi.
Telabyad’ın doğusu ve batısı terörden temizlendi

Barış Pınarı harekatı kapsamında Suriye’nin Telabyad şehir merkezine doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik, kentin doğu ve batı kısmını ele geçirdi.

Fırat’ın doğusundaki PKK/YPG hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk askeri ve Milli Suriye Ordusu (MSO) birlikleri, yoğun çatışmaların ardından Telabyad’ın doğusu ve batısını ele geçirdi. MSO ve Mehmetçik, Telabyad’ın iç kısımlarına doğru ilerliyor.

Yoğun top ve obüs atışları ile de PKK/YPG hedefleri yerle bir ediliyor.

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