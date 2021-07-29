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Telafide Ben de Varım projesine destek

Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları için “açık hava sınıfı” kuruldu
Telafide Ben de Varım projesine destek

Milli Eğitim Bakanlığı’nca başlatılan “Telafide Ben de Varım” etkinliklerine bir destek de Kahramankazan Belediyesi’nden geldi. Belediye etkinlikler kapsamında ilçedeki tarım işçisi ailelerin çocuklarına verilen telafi etkinliklerinin daha konforlu ortamlarda yapılabilmesi için açık hava sınıfı ve platform oluşturdu. Edebiyat Öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da ders arasında ziyaret ettiği öğrencilere dondurma ikram ederek, onlarla sohbet etti.

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Kahramankazan Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nca başlatılan “Telafide Ben de Varım” etkinliklerine destek verdi. 
Birçok etkinliğe katılıyorlar
Belediye, ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından ilçedeki mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına yönelik verdiği telafi etkinliklerinin daha konforlu ortamlarda yapılabilmesi için kolları sıvadı. Belediye bu kapsamda mevsimlik tarım işçisi ailelerin yoğun olarak bulunduğu Çimşit Mahallesi’nde (Köyü) açık hava sınıfları ve platformlar kurdu. Bu doğrultuda iki adet çadır sınıf ve bir de etkinlikler için açık hava platformu oluşturuldu. Bu alanlarda öğrenciler için okuma-yazma dersleri, okul öncesi faaliyetler, müzik eğitimleri ile zeka oyunu ve sosyal etkinlikler düzenleniyor. Evlerinden yüzlerce kilometre uzaklıkta olan öğrenciler böylece yaz döneminde de telafi eğitiminden faydalanma imkânı buluyor.  

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Ders arasında dondurma sürprizi 

Edebiyat Öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, öğrencilere ders arasında sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Öğrencilere dondurma ikram eden Oğuz, onlarla sohbet edip, oyunlar oynadı. Başkan Oğuz’un ziyaretinden oldukça memnun olan öğrenciler ve aileleri, oluşturulan sınıflar ve platform için kendisine teşekkür etti.

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Her çocuğumuz bizim için çok önemli

Başkan Serhat Oğuz, belediye olarak eğitim ve öğretime ellerinden gelen tüm imkânlar ölçüsünde destek verdiklerini belirterek, “Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçildiği günlerde online eğitime katılma imkânı olmayan öğrencilerimiz için bir otobüsü bilgisayar ve internetle donatarak Mobil EBA Destek Noktası (EABÜS) oluşturmuştuk. 2020-2021 eğitim öğretim yılında mevsimlik tarım işçisi ailelerimizin çocukları da dahil olmak üzere 16 öğrencimiz 8 farklı noktada hizmet veren EBABÜS’te 124 günlük periyotta 496 saat boyunca derslere katılma imkanı bulmuştu. EBABÜS bu süreçte toplamda 1079 km yol katetmişti. Şimdi de Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk tarafından başlatılan ‘Telafide Ben de Varım” etkinliklerine destek vermek bizler için büyük mutluluk. Yavrularımız, kendileri için oluşturduğumuz açık hava sınıfları ve platformda modern koşullarda bu etkinliklere katılabilecek. İlçemizde yaşayan her çocuğumuz bizim için çok önemli. Tüm imkânlarımızla her zaman öğrencilerimizin yanındayız” diye konuştu. 
 

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