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Telefon dolandırıcılarına 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı

Kendisine tüm özel bilgileri sıralanarak güvenini kazanan dolandırıcılar, 20 dakika içerisinde parayı Erol'un hesabından kendi hesaplarına aktardı.
Telefon dolandırıcılarına 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı

7 Eylül'de meydana gelen olayda, özel bir numaradan aranan Suat Erol, kişisel verilerinin güncelleneceği yalanı ile telefonuna gelen mesajı tuşladı. Cep telefonu numarası dolandırıcılar tarafından başka bir numara ile değiştirilen Erol adına 60 bin TL kredi çekildi. Çekilen kredinin 57 bin 500 TL'si 20 dakika içerisinde başka bir hesaba aktarıldı. Dolandırıldığını fark eden Erol, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

'TELEFONDAKİ KİŞİ BANA ADIMLA HİTAP ETTİ'

20 dakikada meydana gelen dolandırıcılık karşısında şaşkına dönen Erol, yaşadıklarını anlattı. Tüm kişisel bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiğini dile getiren Erol, "İş yerindeyken özel bir numara tarafından arandım. Kişisel verileri güncelleme adına özel bir bankanın genel müdürlüğü tarafından arandığım söylendi. Zamanımın olmadığını söyledim. Onlar da kısa bir zaman süreceğini söyleyince kabul ettim. Telefondaki kişi bana adımla hitap etti. Adımı, soyadımı, baba adımı, annemin kızlık soyadını, ikamet adresimi, telefonumun marka ve modeline kadar söyledi. 'Doğru mu?' diye sordu. 'Evet doğru' dedim ben de. İşlemin tamamlanması için telefonuma gelen kısa mesajdaki kodu tuşlamamı istedi. Gelen kodu tuşladım. Sonrasında bir kod daha geldi onu da tuşladım. Konuşmayı uzatınca o sırada çalıştığım için telefonu kapattım" dedi.

'CEP TELEFONU NUMARAM DEĞİŞTİRİLİP İŞLEM YAPILMIŞ'

Cep telefonu numarası başka bir numara ile değiştirilince ikinci bir şok yaşayan Erol, "Telefon servis sağlayıcım, numaramın başka bir numaraya taşındığına dair mesaj gönderdi. Mesajı görünce kuşkulandım. Telefondan internete girmeye çalıştım, girmedi. Telefonum arama yapmadı. Arkadaşımdan kendimi aradım, hattımın kapandığını fark etim. Hemen bankayı aradım ama numaram bloke olduğu için müşteri hizmetleriyle görüşemedim. Hesabıma bloke koyamadılar. Müşteri hizmetlerine ulaştığımda hesabımdan Rabia Celeb adına bir havale yapıldığı söylendi. O sırada kablosuz ağ üzerinden telefonumu internete bağladım. Özel bankadan mail geldi. 60 bin TL hesabımdan kredi çekilmiş, 50 bin 500 TL ve 7 bin TL tutarında iki havale gerçekleştirilmiş. Olayın şoku ile ne olduğunu anlamamıştım ama sonrasında dolandırıldığımı fark ettim. Olaydan sonra hemen adliyeye gittik. Havale yapılan hesabın başka bir özel bankaya ait olduğunu öğrendim. Aradım, dolandırıldığımı söyledim. Hesaba bloke konulmasını istedim ama iş işten geçmişti" diye konuştu.

'BEN YANDIM BAŞKALARI YANMASIN'

Dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını isteyen Erol şunları söyledi:

"Üzüldük, emeklerimiz boşa gitti. Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkı. Gerekli mercilere başvurdum. Bu işte bankanın çok büyük zaafı var. Bir insanın kimlik bilgilerinin bu kadar paylaşılması doğru değil. Telefondaki adama da 'Bu kadar bilgilerle bizi duman edersiniz' dedim, zaten dolandırıcıymış. Şaştım kaldım. Adıma kimlik çıkartıp evimi bile elimden alabilir. Bu kadar bilgimiz nasıl ellerine geçiyor? Bankadan arayıp adıma kredi çekileceğini söyleseler bu kadar taviz vermem. Gelen mesaj için 'Güvenlik açısından bize söylemeyin tuşlayın' diyorlar, yani bu kadar da özgüvene sahipler. Ben eşime, dostuma, çevreme uyarılarda bulunan bir insanım. Başımıza geldi. Benim canım yandı başka insanların canı yanmasın. İnsanlar dikkatli olsun.

Kaynak: Haber Kaynağı
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