  • BIST 1.314
  • Altın 462,631
  • Dolar 7,9437
  • Euro 9,4323
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Telefon dolandırıcılarına operasyon; polis, havalandırma boşluğunda yakaladı

ŞANLIURFA merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini 'polis' veya 'savcı' olarak tanıtıp, banka hesaplarının terör örgütlerinin eline geçtiği yalanıyla dolandırdıkları iddia edilen 30 şüpheli yakalandı.
Telefon dolandırıcılarına operasyon; polis, havalandırma boşluğunda yakaladı

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı teknik takip ve istihbarat çalışmasıyla şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki çalışması sonucu mağdurlarda 'kimlik bilgilerinin FETÖ veya PKK terör örgütlerinin eline geçtiği' senaryosuyla korku ve tedirginlik oluşturarak, dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere Şanlıurfa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara ve Gaziantep'teki çok sayıda adrese şafak vakti operasyon düzenlendi.

Hakkında yakalama kararı verilen 33 şüpheliden 30'u, gözaltına alındı. Operasyon sırasında, adreslerden birinde, yangın merdivenlerini kullanarak, kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerinin dikkati sayesinde havalandırma bölümünde yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 2 tabanca ve tabancalara ait 10 fişek ile dolandırıcılıkta kullanılan çok sayıda dijital belge, telefon ve SIM kart ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusuna başlanırken, operasyonda adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma sürdürülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hırsızlık yaptıkları polisin uygulamasında ortaya çıktı22 Kasım 2020 Pazar 23:29
  • Kayınbiraderi ve kayınvalidesi öldüren firari damat, yakalandı22 Kasım 2020 Pazar 23:28
  • Gaziantep’te eşi tarafından darbedilip, otomobilden atılan kadın öldü22 Kasım 2020 Pazar 23:04
  • Kısıtlamaya uymayan pastaneye ve alışveriş yapan kişiye ceza kesildi22 Kasım 2020 Pazar 22:56
  • Polise ateş açan uyuşturucu satıcısı yaralı yakalandı22 Kasım 2020 Pazar 21:59
  • Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda 9 tutuklama22 Kasım 2020 Pazar 19:31
  • Bergama'da, jandarma operasyonunda 284 tarihi eser ele geçti22 Kasım 2020 Pazar 18:33
  • Kayseri'de iki şüpheli ölüm21 Kasım 2020 Cumartesi 22:46
  • Yasağa uymadı, uyuşturucuyla yakalanınca gözaltına alındı21 Kasım 2020 Cumartesi 22:45
  • PKK'lı kadın sahte pasaportla yurt dışına kaçmak isterken yakalandı21 Kasım 2020 Cumartesi 12:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti