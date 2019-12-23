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Telefon kayıt ücreti 1813 TL oldu

Yurt dışından getirilen telefonların pasaporta IMEI kayıt ücretine yüzde 22,58 zam geldi
Telefon kayıt ücreti 1813 TL oldu

2020 yılına ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayınlandı. Yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 olarak belirlendi. Buna göre bazı vergiler yüzde 22,58 oranında zamlandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi zammı ise yüzde 12 oranında olacak.

Pasaporta IMEI kayıt ücreti: 1813 TL

Yurt dışından getirilen telefonların pasaporta IMEI kayıt ücreti, yeniden değerleme oranına göre zamlanarak 1500 TL’den 1813 TL’ye çıktı. IMEI kayıt ücreti Kasım 2018’de 170,70 TL’den 500 TL’ye, Haziran 2019’da 618 TL’ye, Temmuz 2019’da 1500 TL’ye çıkmıştı. Bu ücret 2020 yılında 1813 TL olacak

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