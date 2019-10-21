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Telefonda başlayan tartışma, parkta kanlı bitti

İzmir'in Konak ilçesinde, ev sahibi ile evini kiralamak isteyen kişi arasında telefonda çıkan gerginlik, kanlı bitti.
Telefonda başlayan tartışma, parkta kanlı bitti

Parkta karşılaşıp kavga eden ikiliden Gerçek B. yanında bulunan bıçağı çıkartarak Yurdakul Ö.'ye salladı, bu sırada dengesini kaybeden Gerçek B. yere düştü. Yurdakul Ö. vücudunun sol tarafına aldığı bıçak darbesi ile yaralanırken, Gerçek B. ise yere düştüğü anda başını beton zemine çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Göztepe Mahallesi Susuzdede Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yurdakul Ö. 3 gün önce ev sahibi olduğu ve evini kiraya verdiği ileri sürülen Gerçek B.'yi aradı. Bir süre Gerçek B. ile konuşan Yurdakul Ö., anlaşmazlık yaşanması üzerine Gerçek B.'ye küfür etti. İkili arasındaki gerginlik, 3 gün sonra bir parkta karşılaşmaları sonucu tekrardan alevlendi. Gerçek B. ve Yurdakul Ö.'nün parktaki sözlü tartışması kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü. Gerçek B. yanında bulunan bıçağı çıkartarak Yurdakul Ö.'ye salladı, bu sırada dengesini kaybeden Gerçek B. yere düştü. Yurdakul Ö. vücudunun sol tarafına aldığı bıçak darbesi ile yaralanırken, Gerçek B. ise yere düştüğü anda başını beton zemine çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu  sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Gerçek B.'yi Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Yurdakul Ö.'yü ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Gerçek B.'nin tedavisinin sürdüğü, Yurdakul Ö.'nün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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